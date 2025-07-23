Заблокована осінь. Для чого Кремль прискорив «відрізання» інтернету?

У Російській Федерації набирає обертів нова хвиля обмеження доступу до інформації, яка безпосередньо торкнеться українців на окупованих територіях. Кремль, який до цього часу вже обмежив низку західних каналів комунікації, схоже, готується до останнього ривка: перейти на єдиний, повністю контрольований владою месенджер, та карати навіть за пошук неугодної інформації в інтернеті.

Розповідаємо про нові кроки Кремля: які їхні цілі, та які наслідки це матиме для окупованих територій України.

У травні 2025 року лідер РФ Володимир Путін доручив своєму уряду опрацювати «запровадження додаткових обмежень» для програмного забезпечення, виробленого в так званих «недружніх країнах». За дорученням Путіна, чиновники мають подати пропозиції в цьому напрямку до 1 вересня 2025 року.

В офіційному повідомленні Кремля доручення про боротьбу з ПЗ, розробленим в «недружніх державах», подається як підсумок «зустрічі з представниками російських ділових кіл» – тобто як начебто прохання бізнесу до Путіна:

В оприлюдненому відео зі згаданої зустрічі Путін відповів на запитання генерального директора російської компанії IVA Technologies Станіслава Іодковського словами: «Треба їх душити» – маючи на увазі іноземні IT-сервіси.

Російська влада і до цього активно уповільнювала роботу інтернет-сервісів, блокувала та забороняла їх. Так вже було зYouTube, X, Instagram, а корпорація Meta взагалі визнана у РФ екстремістською. Дійшло до того, що у Росії судять просто за поширення посилання на соціальну мережу Facebook.

Цікаво, що у випадку YouTube російська влада взагалі відмовляється визнати факт уповільнення роботи сервісу. Натомість стверджує, що причину у тому, що Google після повномасштабного вторгнення Росії в Україну не оновлювала своє обладнання у РФ, тож воно застаріває.

Ця тенденція тепер лише набирає обертів.

Заборона шукати

Те, що запровадження обмежень для іноземних сервісів у РФ далеко не є протекціонізмом власних виробників подібних продуктів, доводить ухвалення 22 липня 2025 року Держдумою закону про покарання за пошук «екстремістських» матеріалів в інтернеті.

Формулювання «пошук та отримання доступу до екстремістських матеріалів», зазначене у законі, переводить під категорію карного взагалі будь-який пошук контенту, адже у пошуку неможливо спрогнозувати, на яку «екстремістську» інформацію натрапиш. Тим більше, список «екстремістської» в РФ невпинно розширюється.

Прикметно, що запроваджені цими поправками норми мають почати діяти з 1 вересня 2025 року: саме тоді, коли, за наказом Путіна, мають почати «душити» іноземні сервіси.

Запровадженню цих поправок не радів багато хто і з російської Z-спільноти: від директорки прокремлівської «Ліги безпечного інтернету» Катерини Мізуліної – до «воєнкора» Олександра Сладкова.

Та заборона переписуватися без контролю ФСБ

Але важливою складовою обмеження доступу до інформації є не тільки її пошук, але й комунікація між людьми. Наступною жертвою на цьому шляху у РФ може стати месенджер WhatsApp, якому «час готуватися до відходу з російського ринку», – за заявою депутата Держдуми Антона Горєлкіна. Він переконаний, що цей сервіс незабаром піде з Росії. При цьому, Горєлкін зазначає, що аудиторія WhatsApp у РФ складає 68% населення (на другому місці – Telegram).

У червні 2025 року Путін підписав ще один закон, проголосований раніше в думі. Він стосується створення російського державного месенджера Max, чи – як офіційно його називають – «багатофункціонального сервісу обміну інформацією». Цілком очевидно, що його готують на заміну іншим, які були чи будуть заблоковані.

Головна особливість майбутнього «держмесенджера» – інтеграція з ресурсом «Держпослуги», яким користуються понад 100 млн осіб в РФ. Тобто без нього складно буде взагалі вести активне соціальне життя та контактувати з державними органами, при цьому про якусь анонімність взагалі не йдеться (тут Донбас Реалії детально обговорюють, чому – та як держмесенджер, імовірно, навіть зможе шпигувати за переписками росіян в інших програмах).

Месенджер Max розроблений VK та інтегрований з нею. Ця соцмережа в останні два роки за підтримки та під контролем Кремля витісняє з російського ринку всіх конкурентів та створює альтернативну інформаційну реальність.





Обхідні маршрути теж майже поза російським законом

З існуванням такого обхідного маршруту, як VPN-сервіси, у Росії теж не стали миритися, що і зрозуміло.

22 липня Держдума ухвалила і пакет поправок у Кримінальний кодекс РФ. Там використання VPN оголошене обтяжливою обставиною під час скоєння «злочинів».

Всі ці фактори свідчать: в Росії готуються до чергового етапу інформаційної ізоляції. Причому спрямована вона як на відрізання від зовнішнього світу, так і на максимальний контроль за спілкуванням всередині країни та на окупованих територіях.

Монополізація та контроль над інтернет-сервісами у РФ економічно та політично вигідна одній з кремлівських груп. Адже бенефіціаром блокувань стає корпорація VK, ключовим акціонером якої є «Газпром-Медіа». Генеральним директором компанії VK у 2021 році став Володимир Кірієнко – син наближеного до Путіна Сергія Кірієнка. Але у цьому тексті ми розглядаємо іншу сторону цього явища.

До чого готують російський інтернет

Зрозуміло, що існування непідконтрольних месенджерів та VPN-сервісів постійно створює дірки в інформаційному куполі, через які доходить незручна інформація – прикладом цього є хоча б-таки проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії для окупованих територій, який ви читаєте зараз. Тому попри те, що Кремль вже максимально регламентує інформаційне поле в РФ, додатковий етап контролю, запланований на осінь, може знадобитися агресору у разі ескалації протистояння Росії з «недружніми країнами».

Ось кілька припущень щодо цього:

Мобілізація

Мобілізація на війну проти України, що почалася в РФ восени 2022 року, стала репутаційним ударом для Кремля, але згодом ситуація була виправлена тим, що торкнулась вона все ж незначного відсотка населення. Фінансове заохочення добровольців стало важливим фактором соціального життя Росії та створило досить зручну для внутрішнього користування картину, коли на війну йдуть ті, хто хоче цього добровільно і хоче заробити.

Але стабільно висока кількість втрат російської армії та неспівмірні здобутки на фронті призводять до того, що людський ресурс, залучений до збройних сил РФ, вичерпується, а масовий потік тих, хто добровільно пішов на війну в Україну, скоротився – більшість з тих, кого бідність, безвихідь чи переконання штовхали до участі в «СВО» (так російська влада називає війну проти України), вже зробили свій вибір у 2023-2024 роках. Вже наприкінці 2024 року російські ЗМІ констатували зменшення кількості добровольців, попри збільшення виплат за укладення контракту. Одночасно з цим зростає середній вік контрактника у ЗС РФ, а, за даними західних джерел, 2025 рік перевищує для росіян по втратах попередній.

Якщо Росії знадобиться нова мобілізація, їй треба буде завчасно запобігти соціальній реакції та протестній активності, які та може викликати – а отже, обрізати комунікаційні можливості населення.

Вже після ухвалення законів про обмеження інтернету до Держдуми внесли законопроєкт, який пропонує проводити призов громадян на військову службу протягом всього календарного року з 1 січня по 31 грудня.

Нова війна

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році у Росії не було повністю «зачищене» інформаційне поле – приміром, не існувало законів, які дають кримінальні строки за «дискредитацію армії», а сервіси доступу до альтернативної інформації (той самий YouTube) спокійно працювали. Опосередковано це може свідчити про те, що у Москві дійсно сподівалися на швидку переможну війну, за якої необхідності в інформаційній закупорці невдач на війні – просто не буде.

У разі, якщо Кремль планує розширення війни – та врахував уроки 2022 року – він буде діяти на випередження. І наскільки б малоймовірним не здавалися твердження про те, що Путін наважиться на пряме протистояння з країнами НАТО, у самій РФ до цього ставляться цілком реалістично. Про це висловлюються депутати, посадовці, радники Путіна, прокремлівське експертне середовище, достатньо лише поглянути на інформаційний порядок денний.

Та й у самій Європі радше говорять про строки, коли така війна може розпочатися – ніж про її перспективу взагалі.

У разі відкритого протистояння, наприклад, у країнах Балтії для Росії важливо не тільки відрізати російський інтернет від інформаційного впливу, але і зробити це середовище якомога менше залежним від західних продуктів та розробок. Це стосується і систем управління, і фінансового сектору, і програмного забезпечення. Та перекриття витоку інформації з Росії.

Кінець «економічного дива»

Ситуацію у російській економіці, що склалася протягом 2022-2024 років, називали «економічним дивом». І не дивно, адже експерти, які прогнозували катастрофічне падіння економічних показників та рівня життя у РФ після початку повномасштабного вторгнення, помилялися. Неефективний та половинчастий санкційний тиск, продовження торгівлі енергоресурсами, паралельний імпорт, тіньовий флот, а також значні вливання коштів у ВПК та у виплати учасникам війни підтримували враження, що агресія – лише йде на користь Росії.

Та ситуація почала змінюватися, і це вже визнають і російські посадовці. Холодним душем для z-спільноти у Росії стали виступи російських високопосадовців на нещодавньому економічному форумі у Санкт-Петербурзі, де у відкриту говорилося про те, що російську економіку очікує охолодження і навіть стагнація. Банківський сектор РФ страждає від неякісного кредитування, а «Сбербанк» констатує відсутність попиту на кредитування для розвитку бізнесу.

Вже наприкінці липня 2025 року Центральний банк РФ у своєму огляді визнав, що якесь зростання демонструє лише російський ВПК. Це все вуалюється під наступну риторичну форму: «опережающая динамика по-прежнему была сосредоточена в сегменте инвестиционных отраслей, ориентированных на государственный спрос».

Крім того, тут Донбас Реалії аналізують, як на Росії можуть відобразитися американські санкції проти покупців російської нафти.

Це лише ті проблеми, які є на поверхні та проявляються тут і зараз. По російському експертному середовищу можна помітити повну відсутність оптимізму.

Це вибивається з логіки, яку 3 роки нав’язувала російська пропаганда, про те, що війна лише вигідна Росії, а росіяни лише збагачуються на ній. Збільшення податків та тарифів, зменшення соціальних витрат, збільшення ставок за кредитами, замороження вкладів – очевидно, не викликатимуть задоволення у населення Росії. Важливим для Кремля тут буде максимально загасити це невдоволення і намагатися приховати залежність такого стану справ від зовнішньої політики РФ.

Як ці кроки відобразяться на окупованих Росією територіях

Кожен крок Кремля в напрямку інформаційної ізоляції призводить до ускладнення чи навіть розірвання зв’язків між родинами. Це явно демонструє досвід окупованих частин Донецької та Луганської областей, які переживали кілька етапів такої соціальної інженерії з боку російської влади.

Перші кроки до цього Росія зробила ще 2015 року, коли на окупованих територіях не змогли працювати українські мобільні оператори та припинилося українське теле- та радіомовлення. Це вже ускладнило контакти між людьми та доступ до інформації з вільної території.

У ситуації, коли черговий месенджер для безпечного зв’язку між захопленими та вільними територіями припинить функціонувати, а навіть пошук інформації про реальний стан справ в Україні та світі стане нести загрозу, ізоляція людей в окупації тільки посилиться.

ОлександрДемченко – журналіст Донбас Реалії, у проєкті з самого старту, з 2016 року. Нині військовослужбовець, консультант фонду «Повернись живим».

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