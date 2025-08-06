«Водні бунти в окупації»: ситуація з водопостачанням на захоплених РФ територіях України критична

«Відправили Маріуполь у кам'яний вік».

«Це фактично гуманітарна катастрофа. Це фактично Африка».

«Це комунальна катастрофа. Її виправити швидко вже неможливо».

На окупованих територіях півдня і сходу України розгортається гуманітарна криза через відсутність водопостачання. Особливо загострилась ситуація на Донбасі. Зокрема в окупованому у 2022 році Маріуполі через водний дефіцит почалися «водні бунти».

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» вирішив докладніше дізнатися:

Наскільки критичною є ситуація з водозабезпеченням на окупованих територіях півдня і сходу України?

Що там змінилося за роки окупації?

Чи може окупаційна влада вирішити проблеми, пов'язані з водою, і чи буде вона це робити?

У Маріуполі режим економії води посилили ще у червні. Журналісти маріупольського видання 0629 повідомляли, якщо раніше окупаційна адміністрація не вимикала насоси, через що вода повільно, без тиску, але поступала до деяких районів міста навіть під час відключень, то згодом ухвалили рішення вимикати насоси.

Відтоді воду у Маріуполі почали подавати щодня по три години зранку і ввечері. У липні колишній радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі почалися перші «водні бунти». Люди намагаються зупинити працівників водоканалу, які вимикають водопостачання.

Маріуполь: «боротьба за воду»

Маріупольська міська рада в кінці липня повідомила, що до окупованого міста привозять цистерни з водою із Санкт-Петербурга. Ситуацію, яка склалася, у міськраді називають критичною і наголошують, що вона продовжує загострюватися.

За даними влади Маріуполя, воду, привезену з Росії, планують першочергово постачати до соціальних установ: лікарень, шкіл і дитсадків. А далі – до жителів міста. Подібні підвози вже відбуваються, однак жителі влаштовують справжню «боротьбу за воду».

Крім того, маріупольці продовжують скаржитися на недотримання попередньо заявлених графіків. У частині районів міста води взагалі майже немає або йде з мінімальним напором.

У Маріупольській міській раді нагадали, що до окупації місто брало воду з двох джерел – каналу Сіверський Донець та резервного Старокримського водосховища. Під час російського вторгнення Сіверський Донець пошкодили. Маріуполь перейшов лише на резервне водопостачання зі Старокримського водосховища. Втім, за три роки воно критично обміліло. Тепер окупаційна влада екстрено шукає шляхи виходу.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів «Новинам Приазов’я», що для відновлення системи водопостачання у місті потрібні великі вкладення.

Більше крадуть, ніж роблять, то відповідно немає результату

«Окупанти знищили всю критичну інфраструктуру, яка тільки була, тобто водопостачання, потім електроенергія. Відправили Маріуполь у кам'яний вік. І, відповідно, після цього, коли вони все це зруйнували, великі потрібні ресурси для цього відновлення. А коли ще місцеві і колаборанти, і куратори, які займаються цими проєктами, більше крадуть, ніж роблять, то відповідно немає результату.

Ми бачимо, що ця проблема не з'явилася в Маріуполі у 2023-2024 роках. Цю проблему вони створили ще напередодні повномасштабного вторгнення цілеспрямовано для того, щоб потім тиснути на місцеве населення ситуацією житлово-комунального хаосу, яку вони створили. Відповідно зараз вони пожинають ті плоди, які самі створили», – вважає депутат.

«Ситуація буде погіршуватися»

Води у місті критично не вистачає, а та, яку подають, жахливої якості, каже Забавін. Вода у кранах, за його словами, не питна, а технічна.

«Дощі пройдуть, Старокримське водосховище наповниться, дають воду. Як в кам'яному віці – з відрами, сподіваються, що зверху накрапає водичка. Уявіть собі, стоїть черга людей біля багатоповерхівок, коли йде дощ і стікає вода по водостоках з даху. Цю воду люди використовують для того, щоб хоча б речі попрати. Ця вода відносно краща, ніж та, яку потім подають через водогін», – зауважив він.

Забавін не виключає, що з часом ситуація з водозабезпеченням у Маріуполі може бути ще гіршою.

«Ситуація дійсно стабільна у своєму погіршенні, тому що мешканці Маріуполя дуже скоро побачать ту ж проблему, яку у свій час побачили мешканці Донецька, коли туди прийшла Росія. Стосовно проєктів, які окупанти кажуть, що вони будуть там прокладати водогін до Павлопільського водосховища, але я не вірю в спроможність окупантів зробити подай щось. Ми бачимо це на прикладі Донецька», – зазначив депутат.

«Гуманітарна катастрофа»

Тим часом у Донецьку стався «водний апокаліпсис», повідомляє «Центр національного спротиву». За даними підпілля, у Донецьку та Макіївці воду подають за графіком: три години раз на три доби. Але навіть ця вода часто не надходить.

Призначений Росією очільник незаконного збройного угруповання «ДНР» Денис Пушилін днями розповів президенту РФ Володимиру Путіну, що ситуація з водою призводить до гуманітарної катастрофи. Путін зазначив, що водогін, який збудували 2023 року, не вирішує всіх завдань. Більше того, він навіть не вийшов на плановий режим.

За словами Путіна, є й інша проблема, про яку доповідає російський уряд – це великі втрати води під час її транспортування. За словами Пушиліна, втрати місцями сягають 60%, що пов’язано зі зношеністю мереж, які не ремонтувалися ще з 1990-х років.

Журналіст із Донецька Денис Казанський розповів «Новинам Приазов'я», що в деяких районах та у багатьох випадках на останніх поверхах високих будинків води немає взагалі.

Це фактично гуманітарна катастрофа. Це вже схоже на бідніші країни Африки

«Вода в Донецьку, Макіївці, у великій кількості районів різних не з'являється навіть раз на 3 дні. Люди сподіваються лише на підвіз води. Це коли просто приїжджають цистерни і жителі там намагаються з них якось набрати воду в каністри або в якісь баклажки. Ну і тут вже проблема в тому, що молоді люди можуть спуститися набрати, а, наприклад, люди з інвалідністю або люди, які не ходять, старі пенсіонери, які не можуть тягнути відро з водою на п'ятий чи сьомий поверхи, от їм доводиться сподіватися на когось, що їм хтось донесе цю воду, або залишатися без води. Це фактично гуманітарна катастрофа. Це фактично Африка. Це вже схоже на бідніші країни Африки, там де немає водогону, там так само», – порівнює журналіст.

Росія не буде вкладатися у відновлення системи водопостачання на окупованих територіях, тож найближчим часом ситуація навряд чи зміниться, переконаний Казанський.

Вода напором розриває іржаві труби

«Зараз це просто розвал всього. Це як сніговий ком. Тому що одна проблема тягне іншу. Через отакий графік подачі води, коли її немає, труби руйнуються дуже сильно. Їх і так не ремонтували 11 років, а зараз відбувається як гідроудар. За три дні вони без води просто пересихають, а потім різко йде вода напором, яка розриває ці іржаві труби, вода тече по вулицях. Це комунальна катастрофа. Її виправити швидко вже неможливо. Потрібен тепер якийсь капітальний ремонт. Незрозуміло, хто його буде робити. Очевидно, що Росії просто плювати на це. Тому ніяких змін в осяжному майбутньому не буде», – каже він.

«Центр національного спротиву» звернувся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом негайно відреагувати на критичну ситуацію з водопостачанням в окупованому Донецьку. Там зазначили, що місто перебуває на межі спалаху інфекційних хвороб.

Херсонщина: наслідки катастрофи Каховської ГЕС

На лівобережній Херсонщині теж загострилась проблема з водопостачанням. Без води залишився Скадовськ. Серед причин, з яких це сталося, виділяють нестачу фахівців, зношення інфраструктури та управлінський хаос у місті, повідомляє «Центр національного спротиву».

Призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо визнає, що регіон має проблеми з водозабезпеченням. В кінці липня він повідомив, що це актуально особливо для населених пунктів прифронтової зони.

Окупаційний чиновник зазначив, що після руйнування греблі Каховської ГЕС Північно-Кримський канал обмілів, і в низці районів виникають перебої з водою. Для вирішення цього питання до регіону начебто завозять ємності з водою, а також використовують водовози.

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів «Новинам Приазов’я», що до окупації у місті проблем з водою не було.

«У нас було одне із найуспішніших комунальних підприємств з водопостачання по Україні, яке було прибутковим, при тому, що тариф у нас був один з найнижчих в Україні. Таких надзвичайних ситуацій, коли місто без води, такого у нас не було», – каже він.

З кранів біжить брудна вода. Я думаю, що це пов’язано зі станом мережі

Зараз водне господарство у Скадовську працює, втім, нарікання від місцевих жителів є, повідомив посадовець.

«Я знаю, що були випадки отруєнь, звернення до лікарів, але достеменно сказати, що стало причиною, не можна. Також люди декілька разів скаржилися на те, що з кранів біжить брудна вода. Я думаю, що це пов’язано просто зі станом мережі. Питна вода у нас завжди йшла з водогону. І якщо вода була, то додатково забезпечувати не було потреб», – додав Яковлєв.

На світанку 6 червня 2023 року, стало відомо про руйнування Каховської ГЕС. Українська влада тоді звинуватила у підриві греблі російських військових, які захопили, замінували і контролювали станцію з 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджувала, що це начебто Збройні сили України вночі обстріляли і пошкодили об’єкт

Бердянськ: «не мити посуд, збирати дощову воду»

Проблеми з водопостачанням є і в окупованому Бердянську. В кінці липня українське видання «Бердянськ 24» повідомило, що жителі міста близько двох тижнів залишалися без води. Підвіз по мікрорайонах був нерегулярним. Подекуди люди скаржилися, що чекали на машину з водою годинами, а вона не приїжджала.

Ба більше, окупаційна влада розповідає бердянцям, в який спосіб краще економити воду. Зокрема, місцевим жителям пропонують приймати душ замість ванної, не мити посуд і не полоскати білизну в проточній воді, зберігати воду після миття овочів для поливання квітів, а також збирати дощову воду.

4 серпня Бердянська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок чергових аварій все місто знову залишилось без води. Терміни відновлення водопостачання окупаційна влада традиційно не повідомляє, зазначили у відомстві.

Кореспондент «Центру журналістських розслідувань» Сергій Старушко з Бердянська розповів «Новинам Приазов'я», що ситуація з водозабезпеченням у цьому місті залишається критичною.

«Вона була дуже поганою іще до повномасштабного вторгнення. А з окупацією всі ці проблеми тільки збільшилися. Вода буквально подається по годинах, постійні відключення, постійні пориви трапляються на всіх мережах. Це відбувається як на внутрішніх, які безпосередньо у місті, так і на тих мережах, через які подають воду в місто.

Єдине джерело води сьогодні – Бердянське водосховище, яке знаходиться на річці Берда в районі села Осипенко. І ось на цьому каналі, по якому йде вода, також його постійно рве, тому що йому і без того багато років було, він був в аварійному стані», – каже журналіст.

«Нові свердловини не допомагають»

За словами Старушка, окупаційна влада намагається вирішити проблему з водою завдяки відкриттю старих, а також бурінню нових артезіанських свердловин. Втім, цей спосіб не допомагає.

«Обсяги води, які можна там дістати, в цих свердловинах, вони аж ніяк не задовольняють ті потреби, які є, і в місті, і у навколишніх селах. Вони навіть там імітували бурхливу діяльність, якісь нові водоводи наче прокладали, але все це не вирішує проблеми і не може її вирішити. Основна проблема на сьогодні в тому, що до Бердянська вода постачалась з Каховського водосховища по недобудованому водогону.

Сьогодні після того, як вони самі знищили Каховське водосховище, це джерело вже не функціонує. Тож вони намагаються покрити потреби за рахунок якихось місцевих джерел. Але цього просто не вистачає. І вода, зокрема, у Бердянському районі, дуже поганої якості. Вона дуже жорстка. У людей сьогодні просто ламаються всі побутові прилади – пральні машини, бойлери просто не витримують», – зазначив журналіст.

Зрештою бердянці змушені вирішувати водну проблему самотужки, додав Старушко. А саме: тримають недоторканні запаси води вдома та купують її в магазинах за великі гроші.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)