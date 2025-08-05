«Це був кінець світу». Обстрілом мосту до «Острова» Росія розпочинає наступ на Херсон?

«Та страшне. Чесне слово, як кінець світу був»

«Сиділи до останнього. Ну, поки міст не розбили»

«Поки я добіжу до укриття, мене три рази вбʼє»

Такі емоції, спогади та розповіді журналістка Радіо Свобода почула від евакуйованих жителів мікрорайону Корабел, або як його ще називають «Острів» у Херсоні.

Російська авіація атакувала місто увечері 2 серпня: скинули дві керовані авіабомби. Води істотно пошкодили автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Наступного дня, 3 серпня, російські військові знову атакували Херсон з авіації.

Що відбувається у мікрорайоні «Острів» , який російські військові хочуть відрізати від Херсона?

Чому на правобережній Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації?

Яку мету переслідує Росія, обстрілюючи регіон з усіх типів озброєння?

Чи не є це підготовкою або й початком нового наступу російської армії на Херсон?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Попри постійну загрозу атак, триває організована евакуація з мікрорайону Корабел (, який російські військові намагаються ізолювати від решти Херсона, стверджує голова військової адміністрації Ярослав Шанько.

За даними місцевої влади, на прохання людей їх відвозять до рідних в інші райони Херсона. Тим, у кого такої можливості немає, забезпечують тимчасовий прихисток із комфортними умовами проживання. За потреби людей евакуюють і до більш безпечних регіонів країни.

Шанько закликає жителів «Острова» не зволікати з евакуацією, оскільки безпекова ситуація у мікрорайоні може ускладнитися. Про це посадовець розповів «Новинам Приазов’я».

Міст, який обстрілюється з боку військ РФ, є пріоритетною ціллю.

«Якщо є в планах евакуація, готовий допомогти, надати допомогу і з розселенням, і з зустріччю, і з забезпеченням гуманітарної допомоги. Безпекова ситуація в будь-який момент, звичайно, можна погіршитись, тому що зрозуміло, що йдуть воєнні дії. Міст то дійсно єдине автомобільне сполучення із мікрорайоном Корабел. Міст, який обстрілюється з боку військ РФ, є пріоритетною ціллю. Щодо можливого захисту, ми над цим працюємо разом з військовими, але потрібно зрозуміти, що 100 % захисту у Херсоні або 100 % безпечного місця немає», – сказав він.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що були зафіксовані кілька влучань по Острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але можливий.

На той час у мікрорайоні залишалися близько 1800 людей, серед них – 187 маломобільних та 31 дитина.

Прокудін зазначив, що внаслідок авіаудару ускладнена логістика. Через це до «Острова» поки що складно буде завезти продовольство та інше. Крім цього, також пошкоджено газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без «блакитного палива». Він закликав людей до евакуації й запевнив, що для кожного, хто вирішить залишити «Острів», підготовлені місця для комфортного проживання у прихистках.

Висока інтенсивність дронових атак

Російські військові не припиняють атакувати Херсон і правобережну частину області дронами. З початку літа окупанти запустили по регіону понад 15 тисяч безпілотників, повідомив у кінці липня начальник Херсонської ОВА Прокудін. За його словами, інтенсивність російських атак безпілотниками залишається високою.

Посадовець зазначив, що окупанти значно збільшили кількість ударів з БПЛА із серпня 2024 року. Їхніми «цілями» стають люди, автівки, цивільна інфраструктура, транспорт екстрених служб та комунальників.

З початку літа українські бійці знищили майже 80% безпілотників, якими армія РФ атакувала деокуповану територію області. Однак російські військові постійно шукають способи вдосконалення безпілотної зброї, що потребує відповідних рішень щодо захисту від неї, додав Прокудін.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько зазначив, що кількість дронів, які російські війська запускають по регіону, постійно збільшується.

Шукаємо шляхи збільшення протидії ворожим БПЛА. І ця робота триває постійно

«Якщо у червні, за даними військових, щотижня окупанти в середньому запускали близько 800 БПЛА, тож у липні ця цифра перевищила вже 1000 БПЛА. Однак завдяки Силам оборони було подавлено або знищено близько 80% цих дронів. Потрібно розуміти, що ворог не стоїть на місці, постійно вдосконалює свої дронові технології.

Ми постійно також на зв'язку з оборонцями, намагаємося задовольнити їхні потреби щодо РЕБів та засобів радіоелектронної розвідки. Шукаємо шляхи збільшення протидії ворожим БПЛА. І ця робота триває постійно. Так триває процес закриття доріг та об'єктів інфраструктури антидроновими сітками. Вживаються заходи щодо інженерного захисту, однак не буду говорити деталей з міркувань безпеки», – розповів він «Новинам Приазовʼя».

Загалом Херсонську громаду обстрілюють з усіх типів озброєння, додав Ярослав Шанько. За його словами, це і артилерія, і міномети, і танкові постріли, і РСЗВ, і дронові атаки. Процес евакуації в цілому триває постійно. Кількість обстрілів щоденно посилюється, стверджує посадовець.

«Високотехнологічна війна»

У кінці липня через постійні обстріли та дронові атаки на правобережжі Херсонщини розширили перелік населених пунктів, у яких оголосили обов’язкову евакуацію родин та заборонили в’їзд. Таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.

Ідеться про близько 50 населених пунктів Херсонського і Бериславського районів, а також деякі вулиці та мікрорайони Херсону.

Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Линецький розповів «Новинам Приазов'я», що характер обстрілів правобережної частини області суттєво змінився з часу деокупації.

Ворожі дрони намагаються контролювати ключову артерію, а саме трасу М-14 між Миколаєвом і Херсоном

«Перший обстріл розпочався вже буквально з 18-20 листопада 2022 року, але це були артилерійські, мінометні удари. Війна сьогодні інша, війна високотехнологічна. Ті об'єкти, які були захищені з усіх боків від ворожих артилерійських обстрілів, від уламків, були абсолютно безпорадними перед атаками з дронів. Технології розвиваються, далекобійність ворожих дронів також збільшується. Якщо ще умовно рік тому масово потерпали прибережні ділянки обласного центру і прибережні населені пункти, то сьогодні дійсно, ворог намагається перерізати саме логістичні шляхи.

Якщо влітку 2024 року особлива увага була до дороги вздовж Дніпра, а саме сполученням між Білозерською Станіславською громадою, між громадою обласного центру і Дарівською громадою, Херсонського району, то сьогодні ворожі дрони намагаються контролювати ключову артерію, а саме трасу М-14 між Миколаєвом і Херсоном», – зауважив він.

У кінці липня херсонські журналісти звертали увагу на те, що на ключовій трасі Херсон – Миколаїв атакою російських дронів була спалена автівка.

«Це дуже погана новина. Це ключова дорога, яка сполучає Херсон із північними околицями, і якою користуються більшість тих, хто рухається в цьому напрямку. Противник очевидно хоче взяти під контроль цю дорогу, адже велика ділянка дороги Марʼянське – Берислав або дорога на Снігурівку – вже під їхнім контролем», – звернув тоді увагу херсонський журналіст Іван Антипенко.

Антидронові сітки та РЕБи

Місцева влада разом із військовими намагаються шукати ефективні способи протидії загрозам, запевняє начальник Херсонської РВА. Але російська армія теж вдосконалює технології, які використовує у війні.

«В першу чергу, за допомогою антидронових сіток убезпечуються від ворожих дронів місця масового скупчення людей. В місті між ліхтарями теоретично натягнути сітки можна, але в сільській місцевості це неможливо від слова зовсім. Говорити, що ніхто нічого не робив, це також не є прийнятним», – каже Линецький.

За його словами, десятки мільйонів гривень з місцевих бюджетів деокупованих громад через цільові програми обласної військової адміністрації спрямовувалися саме на придбання засобів радіоелектронної боротьби.

Збільшується частка дронів на оптоволокні. Тут засоби РЕБ є фактично безпорадними

«Якщо від початку застосування дронів ворог використовував так звані двоканальні, дводіапазонні дрони, зараз діапазон частот значно розширився. Вже так само є засобів радіоелектронної боротьби на 13 каналів, які дозволяють значну чисельність ворожих дронів дезактивувати і класти на землю так, щоб вони не становили загроз. Тобто це, як знаєте, споконвічна боротьба добра зі злом. Але ворог також не стоїть на місці.

Щодня військові доповідають про те, що збільшується частка дронів на оптоволокні. Тут уже засоби радіоелектронної боротьби є фактично безпорадними. Тому ніхто не складає рук. Всі громади працюють в тісній комунікації з силами оборони», – наголосив посадовець.

Куди евакуюють?

Линецький також, як і інші посадовці Херсонщини, закликає місцевих жителів виїжджати з тих населених пунктів, де оголошена евакуація. Він розповів, що на території Херсонського району розгорнуте модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб. Його послугами на цей час скористали понад 200 людей, які виїхали подалі від зони, де ведеться активне ураження як дронами, так і артилерією, каже він.

Людей вивозять в більш безпечні регіони України – Одеську, Хмельницьку та Рівненську області

«Так, це не вдома, я все розумію чудово, але там відносно безпечно, люди забезпечені всім необхідним, створені певні умови для малечі, для навчання, для школярів, які продовжують дистанційне навчання. Є можливість працевлаштування на суспільно корисні роботи. Це невеликі гроші, але це гарантований заробіток. Подібне модульне містечко наразі вже фактично готове приймати внутрішньо переміщених осіб на території ще одної громади Херсонського району.

Людей також вивозять в більш безпечні регіони України – Одеську, Хмельницьку та Рівненську області. Це, як правило, гуртожитки або будинки відпочинку, які в міжсезоння відносно вільні. Люди отримують там матеріальну допомогу, яка передбачена чинним законодавством, гуманітарну допомогу у вигляді продуктових і гігієнічних наборів», – розповів посадовець.

«Кожен день смерть»

Ірина Курпієва – жителька Берислава, яка виїхала звідти ще у грудні 2022 року. Вона розповіла «Новинам Приазов’я», що російські військові почали знищувати місто відразу після деокупації.

«Були прильоти дуже великі. За ніч було 40-45 прильотів. За день було 50-55 прильотів. Ще тоді дронів не було і авіабомб не було. Стріляли вони з Дніпра, з берега. А до нас це десь три кілометри не більше і попали в сусідську хату. Коли попали в сусідську хату, повилітали всі вікна і у нашому будинку. Тож виходу не було ніякого. Там вже було нестерпно жити, не можна було на двір вийти», – згадує жінка.



Вона каже, що Берислав вже зруйнований вщент. Її будинок також згорів від російських обстрілів: «Кожен день смерть і поранення. Ми зараз залишилися без нічого. Місто Берислав – руїна. І дрони, і артилерія, і КАБи, танки, все, все. Там немає нічого живого».

З Берислава пані Ірина переїхала до Малої Олександрівки, що теж у Бериславському районі. Жінка каже, що на новому місці вже встигла облаштуватися.



«Ми живемо з господарями, бо немає де будинок зняти, щоб ми були самі. Гуманітарну допомогу нам дають, ООН дає нам може раз у рік по 3600 грн на людину. По можливості, дають гуманітарну допомогу на опалення грошима. Нас ніхто не ображає, люди, які надали нам прихисток, хороші. Ми у гарних умовах живемо, як вдома жили, так і тут живемо. Але ми не вдома, тому ми хочемо додому», – поділилась пані Ірина.

«Нелогічні удари»

Військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук розповів «Новинам Приазов’я», що воєнної мети обстріли Херсонщини не мають.

«Завжди має бути якась воєнна логіка: зламати логістику, порушити логістику, знищити передові позиції противника тощо. У Херсоні жодної логіки немає. Таке найпростіше, що можна подумати, що українці готуються до форсування Дніпра на лівий берег і їм (окупантам) треба дезорганізувати цю операцію. Такого очевидного нічого не відбувається.

Російські сили тримають Дніпро-Бузький лиман, Дніпро-Бузький лиман поки що не суднохідний. Там має бути, здається, така ключова битва за мореплавство по низу Дніпра. Ні, цього теж не відбувається, це теж відпадає (як привід бити по Херсону – ред.). Підготовка до наступу власного (російських сил)? Теж не виглядає це раціональним і можливим, тому що у росіян там немає сили засобів», – вважає експерт.

«Терор-помста»

На думку Лакійчука, єдина мета, з якою російські військові обстрілюють правобережну Херсонщину – це терор місцевого населення.

Технічні спроможності російських засобів враження зростають.

«Здається, схожа ситуація на Запоріжжі, на Харківщині – у Харкові. Це навіть не просто терор, а терор-помста така за те, що не скорилися і ми вам тепер життя не дамо, ми вас знищимо. Або живіть під Путіним, або ніяк, грубо кажучи. От вся суть цих ударів.

Те, що на трасу до Миколаєва, вже прориваються, це говорить тільки про те, що технічні спроможності російських засобів враження зростають. Вони тестують їх, я б так сказав. Вони тестують, куди вони можуть долетіти, де вони можуть вдарити. Тому що знову ж таки жодних раціональних воєнних цілей такі удари не мають», – додав Лакійчук.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

1 серпня лідер Росії Володимир Путін сказав, що умови РФ щодо миру з Україною не змінилися з літа 2024 року – серед них, наприклад, виведення всіх українських військ із території чотирьох українських областей – ідеться не лише про майже повністю окуповану Луганщину та Донеччину, а й про Запорізьку та Херсонську області, в яких російські військові не контролюють обласні центри та значні території.

Президент України Володимир Зеленський на тлі висловлювань Володимира Путіна заявив, що Україна пропонує Росії перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до розмови на рівні лідерів.

Російський лідер Володимир Путін «не виключає» можливість прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але вважає, що така зустріч іще не готова, заявив 4 серпня речник Кремля Дмитро Пєсков.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)