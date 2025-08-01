Путін і Лукашенко відповіли на ультиматум Трампа: чого чекати від США?

Удень 1 серпня лідери Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко де-факто відповіли президенту США на його ультиматум щодо України.

За словами Путіна, умови РФ щодо миру з Україною не змінилися з літа 2024 року – серед них, наприклад, виведення всіх українських військ із території чотирьох українських областей. Він укотре також закликав до «викорінення причин кризи в Україні та забезпечення безпеки Росії».

Лукашенко ж повторив тезу про те, що армія Росії нібито захопила Часів Яр, який відкриває їй дорогу на Краматорськ. Він закликав Київ «бігом» домовлятися з Москвою, інакше росіяни «все захоплять».

Увечері 31 липня президент США Дональд Трамппригрозив Путіну санкціями, якщо він до 8 серпня не піде на поступки щодо України.

«Ми збираємося запровадити санкції – не знаю, чи турбують його санкції. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції і тарифи. Не знаю, чи буде це мати ефект, але ми це зробимо», – заявив президент США.

Як Трамп відповість на ігнорування його ультиматуму Путіним?

Навіщо вже Лукашенко наполягає, що Росія нібито захопила Часів Яр – хоча Україна це спростувала?

І чи готова Росія до протистояння зі США?

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: