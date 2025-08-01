Путін і Лукашенко відповіли на ультиматум Трампа: чого чекати від США?

Удень 1 серпня лідери Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко де-факто відповіли президенту США на його ультиматум щодо України.
За словами Путіна, умови РФ щодо миру з Україною не змінилися з літа 2024 року – серед них, наприклад, виведення всіх українських військ із території чотирьох українських областей. Він укотре також закликав до «викорінення причин кризи в Україні та забезпечення безпеки Росії».
Лукашенко ж повторив тезу про те, що армія Росії нібито захопила Часів Яр, який відкриває їй дорогу на Краматорськ. Він закликав Київ «бігом» домовлятися з Москвою, інакше росіяни «все захоплять».
Увечері 31 липня президент США Дональд Трамппригрозив Путіну санкціями, якщо він до 8 серпня не піде на поступки щодо України.
«Ми збираємося запровадити санкції – не знаю, чи турбують його санкції. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції і тарифи. Не знаю, чи буде це мати ефект, але ми це зробимо», – заявив президент США.
- Як Трамп відповість на ігнорування його ультиматуму Путіним?
- Навіщо вже Лукашенко наполягає, що Росія нібито захопила Часів Яр – хоча Україна це спростувала?
- І чи готова Росія до протистояння зі США?
Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:
Раніше
Дональд Трамп, який заявив, що він «дуже розчарований» Путіним за відмову зупинити війну, 29 липня оголосив, що скоротить раніше оголошений 50-денний термін для досягнення російським лідером угоди про припинення вогню до «10-12 днів».
Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять нові мита на Росію, якщо вона відмовиться прийняти припинення вогню. Зеленський заявив, що готовий прийняти таке перемир’я, і запропонував пряму зустріч із Путіним, яку Кремль відхилив.
Речник Путіна Дмитро Пєсков 29 липня дав коротку відповідь на 10-12-денний дедлайн, заявивши, що Кремль «взяв до уваги» коментарі Трампа.
У той час, як прогресу щодо припинення вогню немає, удари Росії, що призводять до загибелі цивільних, тривають. Зокрема, внаслідок російської атаки з використанням ракет і безпілотників у ніч на 31 липня в Києві загинули щонайменше 16 людей, зокрема двоє дітей, і понад півтори сотні – постраждали.
Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через цей удар.