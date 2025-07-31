Загиблий, завали, відірвана рука: наслідки російського удару по центру Краматорська

Один загиблий і 11 поранених цивільних жителів; люди можуть перебувати під завалами; ущент зруйнована частина житлового будинку; пожежі. Все це наслідки бомбового удару по центру Краматорська на Донеччині, якого армія РФ завдала 31 липня близько 14-ї години.

У міській раді повідомили, що забезпечать потерпілих тимчасовим розміщенням.

Кореспондент Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) побував на місці події у перші 10 хвилин після удару.

Лункий удар, гриб диму з напрямку центру міста. Сідаємо в авто і вирушаємо на місце.

Центральна площа Краматорська. Спускаємося трохи нижче. Побачене шокує: частини житлового будинку немає, на проваллях горить, димить.

«Кого змогли –­ повиводили»

На руїнах метушаться пожежні, розгортають рукави. Квартири обходять поліцейські, парамедики поліції: шукають поранених.

Також допомагають цивільні жителі Краматорська, які стали випадковими свідками прильоту російської бомби.

«Ми сиділи на автобусній зупинці. І почули, як спочатку щось засвистіло, а потім грохнуло. Ми одразу побігли сюди. Кого змогли, тих із квартир повиводили. Кілька людей були поранені», –­ ділиться з нами Іван.

Наразі у Краматорську мешкають близько 53 тисяч цивільних жителів. Сюди переїжджають переселенці з Костянтинівки та Дружківки. А влада постійно закликає до евакуації до більш безпечних регіонів України.

«Їй розірвало ногу»

Із сусіднього будинку лунає крик: «Ноші! Ноші!»

Біжимо туди: прямо у під’їзді на сходах парамедики надають допомогу літній жінці. Місцева жителька Тетяна, яка стоїть поряд, налякана. У неї трохи спухла нога і, можливо, всредині є уламок. Тетяна каже, що впізнає нас, бо дивиться сюжети.

«Ніна (поранена жінка – ред.) пішла якраз викинути сміття, поверталася до під’їзду, був сильний вибух. Я не зрозуміла, чому, – але в мене потемнішало в очах. А їй розірвало ногу. Я її замотала, як змогла, бинтами, щоби кровотечі не було», – розповідає Тетяна.

У цей час поранену Ніну на ношах виносять з під’їзду.

«Ніночко, не хвилюйся, все буде добре», – каже Тетяна, тримаючи поранену сусідку за руку.

Раптом знову крик: комусь потрібні серцеві ліки. Біжимо до під’їзду, де бачили двох жінок.

На наше прохання вони дають нам блістер «корвалолу». Йдемо до сусіднього під’їзду, даємо таблетки блідій літній жіночці.

Краматорськ наразі – адміністративний центр Донеччини. Щоб почати підступатися до його меж, російській армії треба повністю окупувати містечко Часів Яр, а потім – Костянтинівку.

Війська РФ б’ють по місту керованими авіабомбами, «шахедами», РСЗВ та різними типами дронів.

22 липня російська керована авіабомба вбила у Краматорську 10-річного хлопчика.

Врятовані люди, відірвана кінцівка

На наших очах пожежні приставляють до вікна другого поверху драбину. Спочатку по ній обережно спускається жінка. Чоловік, у крові, спокійно чекає у вікні. Потім, за командою, теж спускається. Лікарі бинтують йому праву руку, по обличчю тече кров.

А ми відходимо за кількасот метрів, щоб подивитися на будинок навпроти місця удару. Бачимо, що деякі квартири горять, у вікнах немає скла. Працюють пожежні.

І раптом, просто у центрі Краматорська, помічаємо чиюсь відірвану руку.

Потім чуємо заклик сховатися під дерева: кажуть, що над нами літає російський розвідувальний БпЛА «Zala».

Наразі від лінії фронту до околиць Краматорська – менше 20 км. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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