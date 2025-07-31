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Донбас

Загиблий, завали, відірвана рука: наслідки російського удару по центру Краматорська

Зруйнований російською авіабомбою будинок у центрі Краматорська, 31 липня 2025 року
Зруйнований російською авіабомбою будинок у центрі Краматорська, 31 липня 2025 року

Один загиблий і 11 поранених цивільних жителів; люди можуть перебувати під завалами; ущент зруйнована частина житлового будинку; пожежі. Все це наслідки бомбового удару по центру Краматорська на Донеччині, якого армія РФ завдала 31 липня близько 14-ї години.

У міській раді повідомили, що забезпечать потерпілих тимчасовим розміщенням.

Кореспондент Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) побував на місці події у перші 10 хвилин після удару.

Лункий удар, гриб диму з напрямку центру міста. Сідаємо в авто і вирушаємо на місце.

Центральна площа Краматорська. Спускаємося трохи нижче. Побачене шокує: частини житлового будинку немає, на проваллях горить, димить.

«Кого змогли –­ повиводили»

На руїнах метушаться пожежні, розгортають рукави. Квартири обходять поліцейські, парамедики поліції: шукають поранених.

Також допомагають цивільні жителі Краматорська, які стали випадковими свідками прильоту російської бомби.

«Ми сиділи на автобусній зупинці. І почули, як спочатку щось засвистіло, а потім грохнуло. Ми одразу побігли сюди. Кого змогли, тих із квартир повиводили. Кілька людей були поранені», –­ ділиться з нами Іван.

Наразі у Краматорську мешкають близько 53 тисяч цивільних жителів. Сюди переїжджають переселенці з Костянтинівки та Дружківки. А влада постійно закликає до евакуації до більш безпечних регіонів України.

«Їй розірвало ногу»

Із сусіднього будинку лунає крик: «Ноші! Ноші!»

Біжимо туди: прямо у під’їзді на сходах парамедики надають допомогу літній жінці. Місцева жителька Тетяна, яка стоїть поряд, налякана. У неї трохи спухла нога і, можливо, всредині є уламок. Тетяна каже, що впізнає нас, бо дивиться сюжети.

«Ніна (поранена жінка – ред.) пішла якраз викинути сміття, поверталася до під’їзду, був сильний вибух. Я не зрозуміла, чому, – але в мене потемнішало в очах. А їй розірвало ногу. Я її замотала, як змогла, бинтами, щоби кровотечі не було», – розповідає Тетяна.

У цей час поранену Ніну на ношах виносять з під’їзду.

«Ніночко, не хвилюйся, все буде добре», – каже Тетяна, тримаючи поранену сусідку за руку.

Раптом знову крик: комусь потрібні серцеві ліки. Біжимо до під’їзду, де бачили двох жінок.

На наше прохання вони дають нам блістер «корвалолу». Йдемо до сусіднього під’їзду, даємо таблетки блідій літній жіночці.

Пожежні ліквідовують наслідки бомбового удару по Краматорську 31 липня 2025 року
Пожежні ліквідовують наслідки бомбового удару по Краматорську 31 липня 2025 року

Краматорськ наразі – адміністративний центр Донеччини. Щоб почати підступатися до його меж, російській армії треба повністю окупувати містечко Часів Яр, а потім – Костянтинівку.

Війська РФ б’ють по місту керованими авіабомбами, «шахедами», РСЗВ та різними типами дронів.

22 липня російська керована авіабомба вбила у Краматорську 10-річного хлопчика.

Врятовані люди, відірвана кінцівка

На наших очах пожежні приставляють до вікна другого поверху драбину. Спочатку по ній обережно спускається жінка. Чоловік, у крові, спокійно чекає у вікні. Потім, за командою, теж спускається. Лікарі бинтують йому праву руку, по обличчю тече кров.

Порятунок цивільних жителів із заблокованого під'їзду
Порятунок цивільних жителів із заблокованого під'їзду

А ми відходимо за кількасот метрів, щоб подивитися на будинок навпроти місця удару. Бачимо, що деякі квартири горять, у вікнах немає скла. Працюють пожежні.

І раптом, просто у центрі Краматорська, помічаємо чиюсь відірвану руку.

Потім чуємо заклик сховатися під дерева: кажуть, що над нами літає російський розвідувальний БпЛА «Zala».

Наразі від лінії фронту до околиць Краматорська – менше 20 км. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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    Донбас.Реалії

    Донбас.Реалії – проєкт для Донбасу та про Донбас по обидва боки лінії розмежування. З 2014 року ми створюємо та добуваємо унікальний контент – ексклюзиви з окупованих міст і лінії фронту, відео й фото, мультимедійні репортажі, розслідування, радіо та телепрограми. 

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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