«Черговий фейк»: речник ОМБр «Анна Київська» про заяви щодо російських військ у Покровську

Російські війська не контролюють Покровськ – про це в ефірі Радіо Свобода (Радіо Донбас.Реалії) повідомив начальник відділу комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прибильнов 31 липня.

Так він прокоментував повідомлення в російських медіа про нібито захід армії РФ у місто.

«Очевидно, це черговий фейк російської пропаганди. Покровськ залишається під контролем українських сил. Дійсно були спроби прориву окремими групами ДРГ (армії РФ – ред.), але їх виявляють і нейтралізують наші підрозділи. Українська армія має повний контроль на ситуацією, такими заявами вони лише намагаються посіяти паніку серед населення та наших союзників», – заявив Прибильнов.





За словами представника бригади, такі заяви є частиною російської інформаційної війни. Він уточнив, що кожен захід російської диверсійно-розвідувальної групи – це «спеціальна маленька операція», яку війська РФ не можуть здійснювати часто:

« (Це – ред.) або обманні маневри, тобто вони роблять або хибний наступ десь на напрямку і таким чином намагаються відволікти, або розконцентрувати Сили оборони і десь в якусь шпаринку пролізти».

При цьому речник уточнив, що такі ДРГ складаються не з військових регулярних частин, а спецпризначенців.

«Це розвідка в будь-якому разі, це не мобілізовані. Тобто це спецпризначенці, метою яких є диверсійна підривна діяльність саме у Покровську», – сказав він.

Російські мілітарі-блогери заявили вранці 31 липня, що війська агресора нібито прорвалися в центр Покровська.





22 липня DeepState повідомляв про проникнення російських ДРГ на південні околиці Покровська – через два дні боєць 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша в ефірі Радіо Донбас Реалії розповів, що їх було знищено.

В українському Генштабі ніяк не коментували цю інформацію. У зведенні відомства вранці 31 липня йшлося про 49 штурмів на Покровському напрямку. Судячи з карти DeepState, Росія намагається обійти Покровськ і Мирноград із півночі, ускладнивши логістику для українських захисників.



