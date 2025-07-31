Сили оборони півдня заперечують окупацію Кам’янського на Запоріжжі

Російська армія не захопила село Кам’янське в Запорізькій області, стверджує командування Сил оборони півдня 31 липня.

«Інформація про нібито окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами наразі не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні.

ВІйськові зазначають, що ситуація на цьому напрямку залишається складною й динамічною. За їхніми даними, українські позиції є на північній і північно-східній околицях селища, зараз на декількох з них тривають бойові зіткнення:

«Воїни Збройних Сил України продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування. Закликаємо всіх довіряти виключно офіційним джерелам інформації».





Сили оборони півдня додають, що динаміка бойових дій вимагає «обережності у формулюваннях та перевірки фактів, щоб не поширювати паніку та не грати на руку ворожій пропаганді, яка прагне зламати наш дух».

Вранці 31 липня проєкт DeepState повідомив, що російські війська захопили Кам’янське на Запоріжжі.

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська інтенсифікують наступальні дії біля Кам’янського. Він назвав Запорізький напрямок одним із загрозливих на фронті.