Війська РФ інтенсифікують наступ біля Кам’янського – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська інтенсифікують наступальні дії біля Кам’янського.

Він назвав Запорізький напрямок одним із загрозливих на фронті.

«Бойових зіткнень тут порівняно менше, ніж на інших ділянках, однак противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи», – написав він у телеграмі.

Сирський каже, що відпрацював у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі – заслухав доповіді командирів щодо ведення бойових дій, наявних потреб та проблемних питань, віддав відповідні розпорядження для їх вирішення.

«Плани російських окупантів нам відомі. З нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя», – додав головнокомандувач ЗСУ.

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Як повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин російські війська намагається створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.



