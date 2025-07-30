Сирський про БЗВП: навчання має бути «максимально переведене під землю»

Безпека військових під час проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) є пріоритетом для командирів, заявивголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 30 липня після щомісячної наради з питань підготовки.

«У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – уся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво!» – наголосив воєначальник.

За словами Сирського, крім модернізації БЗВП, «оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин».

29 липня російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів – є загиблі і поранені, повідомила раніше пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Протягом останніх місяців війська РФ посилили свої атаки на українські навчальні центри Сухопутних військ. У червні сталося кілька таких атак. Зокрема, 22 червня, внаслідок російського удару по навчальному полігону загинули троє людей, ще 14 зазнали поранень.