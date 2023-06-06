Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо на даний момент

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС. Радіо Свобода оперативно збирає інформацію про цю подію.

Жителі Херсонщини на світанку 6 червня почали поширювати в соціальних мережах повідомлення про ймовірний підрив дамби окупованої російськими військами Каховської ГЕС. Потім цю інформацію підтвердили в ОК Південь, повідомивши, яким населеним пунктам потенційно загрожує підтоплення, і надали коротку інструкцію, що треба робити людям.

Офіс Генпрокурора України: «За даними слідства, 6 червня 2023 року близько 03:00 години російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. В результаті цього відбувається підняття урізу води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Правоохоронними органами вживаються заходи для встановлення масштабів руйнування. Проводяться першочергові дії для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора»

Відеодоказ руйнування дамби Каховської ГЕС оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

«​Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну», –​ написав Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці.

Президент України попросив поширювати тільки перевірену інформацію і повідомив, що скликає Раду національної безпеки і оборони.

Російські окупаційна влада натомість, звинуватила ЗСУ в обстрілі й руйнуванні верхньої частини дамби Каховської ГЕС.

Радіо Свобода у програмі Свобода. Ранок розпитало експертів із гідрології та гідроенергетики, представників ОК Південь, а також херсонців про те, що відбувається наразі, як відбувається евакуація людей, і які наслідки для України, а також окупованого Криму можуть бути внаслідок витікання великої кількості води із Каховського водосховища.

Що відомо наразі про:

евакуацію населення:

​На правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.



За його даними, евакуаційні автобуси та машини виїхали до Тягинки, Одрадокам’янки, Токарівки, а також до Білозерського району. Також у Херсоні нині евакуюють людей із мікрорайону Острів. Спочатку людей везуть до автовокзалу, каже речник, а о 12:00 із залізничного вокзалу буде відправлятися евакуаційний потяг.



«Найкритичніша ситуація зараз нижче села Львове, Одрадокам’янка, у Тягинській територіальна громаді - там найшвидше люди побачили підйом води, але зараз будемо дивитися вже і нижче. Люди вже збираються, їдуть сюди», – сказав Толоконніков в ефірі програми Свобода.Ранок.

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що станом на 10:00 ранку 6 червня на Херсонщині вже евакуювали 742 людини.



За даними відомства, близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення, більшість з них – тимчасово окуповані. Жителів лівобережжя Херсонщини закликають від’їхати від берега Дніпра, оскільки лівий берег розташований нижче і загроза підтоплення там є вищою.

про стан дамби

Через підрив Каховську ГЕС повністю зруйновано, заявили в Укргідроенерго.

«Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів»

У компанії зазначають, що рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується.

Речниця Сил оборони ОК Південь Наталя Гуменюк заявила в ефірі Радіо Свобода, що дамба зруйнована частково, є суттєві пошкодження.

«Говорити про абсолютне руйнування не можна. Є суттєве пошкодження ділянки там, де проривається вода. Обсяги руйнування великі»

ризик для ЗАЕС

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для окупованої російськими військами Запорізької АЕС, повідомляє у телеграмі «Енергоатом».

«Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» стверджує, що моніторить ситуацію і називає її «контрольованою».

МАГАТЕ також відреагувало в твіттері.

«МАГАТЕ відомо про повідомлення щодо пошкодження Каховської дамби в Україні; Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; на станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки»

вплив на бойові дії

Російські війська підривом Каховської ГЕС вирішили зупи нити контрнаступ ЗСУ, повідомила в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«Вони вирішили, що зараз таким чином вони зможуть зупинити контрнаступ українських сил. Вони настільки втомилися чекати, з якого напрямку він відбудеться (контрнаступ – ред.), що будь-яка активність Сил оборони, зокрема і посилення контрбатарейної роботи, призвели до того, що у них не витримали нерви і вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування», – сказала вона в ефірі програми Свобода.Ранок.

За словами Гуменюк, після підриву ГЕС смуга вогневих позицій російських окупантів суттєво посунеться.

«Ніщо і ніхто не зупинить звільнення України час якого настав», – написав секретар РНБО Олексій Данілов, якого цитує у своєму телеграм-каналі Радіо Свобода.

ГУР: окупанти замінували Каховську ГЕС рік тому

У Головному управлінні розвідки Міноборони України нагадали, що російські війська замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року .

«Головне управління розвідки повідомляло про проведення основних робіт із замінування одразу після захоплення Каховської ГЕС. В квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою. Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил Безпеки та Оборони», – йдеться у повідомленні.

ГУР наголошує, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС стане «вагомим доказом на міжнародному трибуналі», бо є воєнним злочином, «вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону».

Реакції МЗС України і Європи

Глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter назвав підрив Росією Каховської ГЕС «воєнним злочином». Він наголосив, що це може стати ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

«Росія зруйнувала Каховську греблю, спричинивши, ймовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття і поставивши під загрозу життя тисяч цивільних осіб. Це жахливий воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста XXI століття, – це вигнати її з України»

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив дамби Каховської ГЕС.

«Я засуджую руйнування Росією дамби в Україні: це злочинно і безрозсудно», – написала вона у Twitter.