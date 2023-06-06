Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Україна

Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо на даний момент

Кадр із відео наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС, опублікованого 6 червня 2023 року президентом Зеленським. Влада УКраїни звинуватила у підриві дамби гідроелектростанції російську армію.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС. Радіо Свобода оперативно збирає інформацію про цю подію.

Жителі Херсонщини на світанку 6 червня почали поширювати в соціальних мережах повідомлення про ймовірний підрив дамби окупованої російськими військами Каховської ГЕС. Потім цю інформацію підтвердили в ОК Південь, повідомивши, яким населеним пунктам потенційно загрожує підтоплення, і надали коротку інструкцію, що треба робити людям.

Офіс Генпрокурора України: «За даними слідства, 6 червня 2023 року близько 03:00 години російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. В результаті цього відбувається підняття урізу води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Правоохоронними органами вживаються заходи для встановлення масштабів руйнування. Проводяться першочергові дії для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора»

Відеодоказ руйнування дамби Каховської ГЕС оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

«​Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну», –​ написав Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці.

Президент України попросив поширювати тільки перевірену інформацію і повідомив, що скликає Раду національної безпеки і оборони.

Російські окупаційна влада натомість, звинуватила ЗСУ в обстрілі й руйнуванні верхньої частини дамби Каховської ГЕС.

Витік води із Каховського водосховища через зруйновану дамбу. 6 червня 2023 року
Витік води із Каховського водосховища через зруйновану дамбу. 6 червня 2023 року

Радіо Свобода у програмі Свобода. Ранок розпитало експертів із гідрології та гідроенергетики, представників ОК Південь, а також херсонців про те, що відбувається наразі, як відбувається евакуація людей, і які наслідки для України, а також окупованого Криму можуть бути внаслідок витікання великої кількості води із Каховського водосховища.

Що відомо наразі про:

евакуацію населення:

На правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

За його даними, евакуаційні автобуси та машини виїхали до Тягинки, Одрадокам’янки, Токарівки, а також до Білозерського району. Також у Херсоні нині евакуюють людей із мікрорайону Острів. Спочатку людей везуть до автовокзалу, каже речник, а о 12:00 із залізничного вокзалу буде відправлятися евакуаційний потяг.

«Найкритичніша ситуація зараз нижче села Львове, Одрадокам’янка, у Тягинській територіальна громаді - там найшвидше люди побачили підйом води, але зараз будемо дивитися вже і нижче. Люди вже збираються, їдуть сюди», – сказав Толоконніков в ефірі програми Свобода.Ранок.

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що станом на 10:00 ранку 6 червня на Херсонщині вже евакуювали 742 людини.

За даними відомства, близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення, більшість з них – тимчасово окуповані. Жителів лівобережжя Херсонщини закликають від’їхати від берега Дніпра, оскільки лівий берег розташований нижче і загроза підтоплення там є вищою.

про стан дамби

Через підрив Каховську ГЕС повністю зруйновано, заявили в Укргідроенерго.

«Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів»

У компанії зазначають, що рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується.

Речниця Сил оборони ОК Південь Наталя Гуменюк заявила в ефірі Радіо Свобода, що дамба зруйнована частково, є суттєві пошкодження.

«Говорити про абсолютне руйнування не можна. Є суттєве пошкодження ділянки там, де проривається вода. Обсяги руйнування великі»

ризик для ЗАЕС

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для окупованої російськими військами Запорізької АЕС, повідомляє у телеграмі «Енергоатом».

«Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» стверджує, що моніторить ситуацію і називає її «контрольованою».

МАГАТЕ також відреагувало в твіттері.

«МАГАТЕ відомо про повідомлення щодо пошкодження Каховської дамби в Україні; Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; на станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки»

вплив на бойові дії

Російські війська підривом Каховської ГЕС вирішили зупи нити контрнаступ ЗСУ, повідомила в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«Вони вирішили, що зараз таким чином вони зможуть зупинити контрнаступ українських сил. Вони настільки втомилися чекати, з якого напрямку він відбудеться (контрнаступ – ред.), що будь-яка активність Сил оборони, зокрема і посилення контрбатарейної роботи, призвели до того, що у них не витримали нерви і вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування», – сказала вона в ефірі програми Свобода.Ранок.

За словами Гуменюк, після підриву ГЕС смуга вогневих позицій російських окупантів суттєво посунеться.

«Ніщо і ніхто не зупинить звільнення України час якого настав», написав секретар РНБО Олексій Данілов, якого цитує у своєму телеграм-каналі Радіо Свобода.

ГУР: окупанти замінували Каховську ГЕС рік тому

У Головному управлінні розвідки Міноборони України нагадали, що російські війська замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року .

«Головне управління розвідки повідомляло про проведення основних робіт із замінування одразу після захоплення Каховської ГЕС. В квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою. Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил Безпеки та Оборони», – йдеться у повідомленні.

ГУР наголошує, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС стане «вагомим доказом на міжнародному трибуналі», бо є воєнним злочином, «вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону».

Російські військові на мосту дамби Каховської ГЕС. Неподалік Нової Каховки на Херсонщині, 20 травня 2022 року
Російські військові на мосту дамби Каховської ГЕС. Неподалік Нової Каховки на Херсонщині, 20 травня 2022 року

Реакції МЗС України і Європи

Глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter назвав підрив Росією Каховської ГЕС «воєнним злочином». Він наголосив, що це може стати ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

«Росія зруйнувала Каховську греблю, спричинивши, ймовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття і поставивши під загрозу життя тисяч цивільних осіб. Це жахливий воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста XXI століття, – це вигнати її з України»

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив дамби Каховської ГЕС.

«Я засуджую руйнування Росією дамби в Україні: це злочинно і безрозсудно», – написала вона у Twitter.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

У Кремлі відреагували на заяву США щодо контролю над ядерними озброєннями 9312 views

2

Російські війська підірвали Каховську ГЕС – Гуменюк 8962 views

3

Бєлгородська область: Легіон «Свобода Росії» заявив про намір передати полонених Києву. Зустріч з Гладковим не відбулася 5482 views

4

Оголошено в розшук депутата Київради Трубіцина, обставини виїзду якого за кордон з’ясували «Схеми» 3489 views

5

35 із 35. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про знищення вночі всіх російських ракет 3245 views

6

Губернатор Гладков визнав, що російська влада «не може увійти» в Нову Таволжанку 2477 views

7

США: літак розбився після переслідування винищувачами біля Вашингтона 2274 views

8

СБУ повідомила про затримання групи агентів ФСБ, які шпигували за «центрами ухвалення рішень» 2116 views

9

«Звернення Путіна» про воєнний стан у трьох прикордонних з Україною областях РФ є фейковим – Пєсков 1926 views

10

Ракетний удар по Підгородньому: матір загиблої дитини перебуває у важкому стані 1866 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG