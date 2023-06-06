Контрнаступальна операція ЗСУ може зайняти дні, тижні або навіть місяці – ISW

В американському Інституті вивчення війни (ISW) поки не беруться оцінювати контрнаступальні операції Збройних сил України.

Аналітики у своєму огляді пояснюють – чому: «Українські сили, ймовірно, досягають обмежених успіхів, попри заперечення Росії. Наразі ISW не намагатиметься оцінити, чи є ці досягнення частиною ширших контрнаступальних операцій. ISW спостерігає зростання бойової активності на різних ділянках лінії фронту, але не буде спекулювати про наміри, вагу чи фокус українських контрнаступальних операцій».

Також в ISW кажуть, що контрнаступальна операція може бути тривалою.

«Успішна контрнаступальна операція може зайняти дні, тижні або навіть місяці, перш ніж її результат стане повністю очевидним, і протягом цього часу російські джерела можуть неправдиво стверджувати про її поразку», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні британська розвідка заявила, що за останні 48 годин значно активізувалися бої на багатьох ділянках фронту, у тому числі «на тих, що протягом кількох місяців були відносно спокійними».

У Міноборони Росії раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною.

Після цього в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України закликали не вірити заяві Міноборони РФ.

Цими днями Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватися інформаційної тиші. У ньому йдеться про те, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення.