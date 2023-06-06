За останні дві доби бої активізувалися на ділянках, де було відносно спокійно – британська розвідка

Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки оцінило, як змінилася ситуація на фронті за останні дві доби, і зробило свої висновки щодо суперечок між воюючими в Україні «вагнерівцями» та регулярною російською армією.

«За останні 48 годин значно активізувалися бої на багатьох ділянках фронту, у тому числі на тих, що протягом кількох місяців були відносно спокійними», – йдеться в огляді.

Водночас ворожнеча між ПВК «Вагнер» та Міноборони Росії досягла «безпрецедентного рівня», вказує британська сторона.

«Власник «Вагнера» Євген Пригожин вперше заявив, що армія навмисно застосувала зброю проти підрозділів «Вагнера». Після сварки вагнерівці, ймовірно, затримали командира бригади російської армії. Більшість сил ПВК «Вагнер» вже виведені з Бахмута. Оскільки в Росії не вистачає резервних частин, то, наскільки «Вагнер» реагуватиме на дії Міноборони, стане ключовим чинником конфлікту найближчими тижнями», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Росії раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною.

Після цього в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України закликали не вірити заяві Міноборони РФ.

Цими днями Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватися інформаційної тиші. У ньому йдеться про те, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення.