«Росія істерично сприймає будь-який наш крок» – Зеленський про Бахмут і контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 5 червня заявив про успіхи на фронті, але не конкретизував зміст свого повідомлення. Він відзначив українських військових, «які дали за цей день саме ті новини, яких ми очікуємо».

«Бахмутський напрямок – молодці, воїни! Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, усі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині», – сказав Зеленський.

Українські військові продовжують оборонну операцію, переходячи на деяких напрямках до наступальних дій, а епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона пояснила, що російська сторона активно поширює інформацію про початок українського контрнаступу, щоб відволікти увагу від подій біля Бахмута.

У Міноборони Росії раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною.

Після цього в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України закликали не вірити заяві Міноборони РФ.

Напередодні Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватися інформаційної тиші. У ньому йдеться про те, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення. Таку ж заяву зробила у неділю заступниця міністра оборони Ганна Маляр.