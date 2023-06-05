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У Генштабі повідомили про 25 бойових зіткнень на сході України

Українські артилеристи ведуть вогонь із реактивної системи залпового вогню «Вампір» по позиціях російських військ. Неподалік від міста Авдіївки на Донеччині, 31 травня 2023 року

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про 25 бойових зіткнень протягом доби на сході України, зауваживши, що російські війська і надалі зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

«На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області… На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав… На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу поблизу Невельського… На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі вісім атак противника в районі міста Мар’їнка», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, протягом доби загарбники завдали ракетного і 19 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах України, внаслідок чого зруйнована інфраструктура і постраждали цивільні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою, додали в командуванні.

Раніше сьогодні командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські військові «рухаються вперед» на Бахмутському напрямку, а заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що цей напрямок залишається епіцентром бойових дій.

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