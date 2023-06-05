У Генштабі повідомили про 25 бойових зіткнень на сході України

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про 25 бойових зіткнень протягом доби на сході України, зауваживши, що російські війська і надалі зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

«На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області… На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав… На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу поблизу Невельського… На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі вісім атак противника в районі міста Мар’їнка», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, протягом доби загарбники завдали ракетного і 19 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах України, внаслідок чого зруйнована інфраструктура і постраждали цивільні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою, додали в командуванні.

Раніше сьогодні командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські військові «рухаються вперед» на Бахмутському напрямку, а заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що цей напрямок залишається епіцентром бойових дій.