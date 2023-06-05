У Міноборони пояснили, чому в РФ «активно запускають» інформацію про контрнаступ

Українські військові продовжують оборонну операцію, переходячи на деяких напрямках до наступальних дій, а епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона пояснила, що російська сторона активно поширює інформацію про початок українського контрнаступу, щоб відволікти увагу від подій біля Бахмута.

«Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022 року. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій», – написала Маляр у телеграмі.

«Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог – в обороні, хоче утримати позиції. На півдні – ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення. Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку», – додала вона.

У Міноборони Росії раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною.

Після цього в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України закликали не вірити заяві Міноборони РФ.

Напередодні Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватися інформаційної тиші. У ньому йдеться про те, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення. Таку ж заяву зробила у неділю заступниця міністра оборони Ганна Маляр.