Оголошення про початок контрнаступу не буде – Маляр

Оголошення про початок контрнаступу українських військових не буде, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у неділю, 4 червня.

«Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде», – підкреслила Маляр.

Заступниця міністра також опублікувала відеоролик із українськими бійцями, які закликають до тиші.

3 червня президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова до контрнаступу, щоб звільнити територію від російських військових.

За словами глави держави, українська армія отримала «не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна». Зеленський попередив, що «операція може зайняти тривалий час і дорого обійтися».

Водночас, 27 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять «благословити рішучий наступ».

«Час повертати своє. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги», – йдеться в дописі.