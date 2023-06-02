Україна може повернути Крим уже цього року – Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна має можливість вже цього року повернути Крим, анексований Росією в 2014 році. Про це він сказав в інтервʼю The Washington Post.

«Як ми вже бачили на полі бою – якщо ви завдасте удару російським військам не в тому місці, вони фактично зазнають краху. Ви можете відправляти на смерть десятки тисяч молодих людей, що вони й роблять, але ви не можете наворожити танки та системи озброєння, які їм потрібні», – сказав Воллес.

На думку британського міністра, масштаб російських втрат свідчить про те, що президент Росії Володимир Путін все ще вірить, що може здобути перемогу у війні, якщо відправить в Україну ще більше військ.

Міністр оборони припустив, що Путін, можливо, не має точної інформації про те, що відбувається, і може не усвідомлювати масштабів військових проблем своєї країни «до моменту краху чи внутрішнього виклику». Якщо це станеться, НАТО та Захід «мають бути готовими до всього», зазначив Воллес.

Британський міністр також прокоментував можливість вступу України до НАТО. Він відзначив розбіжності, що зберігаються з цього питання.

«Ми маємо бути реалістами і говорити, що у Вільнюсі (на саміті країн НАТО влітку 2023 року) цього не станеться, цього не відбудеться найближчим часом», – визнав Воллес.

Влада України неодноразово заявляла, що війна з Росією може бути закінчена лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновлення України в міжнародно визнаних кордонах, тобто включно з Кримом.

У квітні 2023 року заступник голови офісу президента України Андрій Сибіга говорив, що Київ готовий провести переговори з Москвою про умови повернення півострова, якщо під час контрнаступу ЗСУ дійдуть до кордонів Криму.