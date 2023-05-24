«Україна була тоді і є зараз». Критика на адресу Путіна щодо карти 17-го століття, на якій він не побачив України

В Україні гостро розкритикували коментар російського президента Володимира Путіна, який не помітив України, розглядаючи французьку карту середини 17-го століття, яку йому показував голова Конституційного суду Росії. Як кажуть українські історики і колекціонери мап, Україна твердо вписалась в європейську картографію 17-го століття саме під назвою «Україна» і часто з додатком, що це «Земля козаків». Україна, до речі, була тоді однієї з найбільш ретельно картографованих територій Європи, і старовинні карти є не лише географічними, але й політичними та історичними документами, які засвідчують існування України ще з давніх часів. Голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін 23 травня зустрівся з президентом Володимиром Путіним, принісши карту, створену при французькому королю Людовіку XIV, і сказав, що на тій карті немає України. Путін відповів: «Ну, звичайно». «Ну, ми знаємо, що ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросились до складу Московського царства. Ось і все. І опинилась у складі Московського царства. А вже потім, після Жовтневої революції, почали виникати усілякі квазідержавні утворення, а радянська влада створила Радянську Україну», – заявив Путін.

Україна була, є та буде

Зорькін приніс Путіну копію карти середини 17-го століття, виготовлену одним з найвпливовіших тогочасних європейських картографів – французом Ніколою Сансоном (1600-1667). Це велика карта Московії і сусідніх з нею земель. Cпівавтором мапи є Юбер Жайо (1632–1712), інший французький картограф, який співпрацював з Сансоном, але був менш впливовий. На слова Путіна про «відсутність України» відреагував офіційний Київ. «Україна була, є та буде. Росія ж історично самообнулилася: путінська еліта зникне, традиційні міфи перетворилися на меми, а територія прискорено занурюється в стан класичного «російського бунту, злиднів і безвладдя», – написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у твітері.

«Це класичний приклад російської зовнішньої і внутрішньої політики, яка завжди безсоромно будувалася на відвертій брехні. Навряд чи взагалі в європейській чи світовій історії існує ще якась державна традиція, яка повністю побудована на брехні – причому на очевидній! Це люди, які здатні говорити на чорне – біле, на день – ніч, на війну – мир, на мир – війна», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода депутат українського парламенту Андрій Осадчук, який колекціоную старовинні карти України. «І ось Путіну показують копію карти Ніколи Сансона, і над нею він промовляє, що от України ж «нікогда нє било»… Путін продовжує нести нісенітницю і на цьому будувати свою політку. А Україна залишається не просто частиною європейської цивілізації, а залишається країною і народом, який має величезний історико-географічний спадок, який підтверджений тисячами примірників карт, яким понад 300-350 років», – додає Осадчук. Що за карта? І що за картограф? Нікола Сансон є один з провідних картографів 17-го століття і в його доробку є чимало карт України, створених на основі Генеральної (1648) і Спеціальної (1650) карт України французького військового інженера і картографа Гійома Боплана. Сансона вважають «батьком французької картографії» в епоху її «золотої доби». Він видав понад 300 карт. Цікаво, що на цій же карті, що її роздивлялись Путін і Зорькін, Україна насправді є – але позначена трохи меншим шрифтом і означена як «Україна – земля козаків» (Vkraine au Pays des Cosaques).

Існує величезний масив матеріалу з іменем «Україна», і саме це, власне, забезпечило популяризацію імені України

«Сансон розвивав ім’я України в європейській картографії в 1660-х, 1680-х роках. Існує величезний масив матеріалу з іменем «Україна», і саме це, власне, забезпечило популяризацію імені України – саме руками Сансона. А Володимир Путін, дивлячись на карту, повідомляє світу, що України не було і немає. Тут насправді бачимо цинізм в комунікаціях і здатність брехати, брехати і ще раз брехати», – каже в інтерв’ю Осадчук.

Але та карта, показана Путіну, містить ще низку цікавих моментів. На тій карті Крим не входить до складу Росії і півострів позначений як окрема держава. У 17-му столітті там було Кримське ханство, яке в союзі з українськими козаками або Османською імперією воювало проти Московії. Крим до складу Росії був включений в 1783 році. Тут варто згадати, що Кремль мотивував анексію і окупацію Криму в 2014 році тим, що це, мовляв, «споконвічна російська територія».

Це банальна профанація історичної науки, коли люди, які не є кваліфікованими істориками, на свій власний хлопський розум починають опрацьовувати карту 17-го століття

Деякі російські журналісти і користувачі соцмереж помітили, що територія, на якій на початку 18-го століття з’явиться Петербург, позначена на тій карті як Інгрія і належала тоді Швеції. «Це банальна профанація історичної науки, коли люди, які не є кваліфікованими істориками, на свій власний хлопський розум починають опрацьовувати карту 17-го століття. І ці двоє дідуганів тикають пальцем в карту і роблять висновки, які заперечують історичні процеси на європейському континенті», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода відомий український історик Олександр Алфьоров, який нині воює в складі ЗСУ. Сансон створив п’ять карт українських земель на основі карт Боплана – приблизно в той же час, що й нідерландський картограф Ян Вілем Блау. У Сансона є ще карта Криму і також карта Керченської протоки. Цікаво, що саме Нікола Сансон є першим європейським картографом, який в карті 1774 року позначив на картуші (назві мапи) Україну саме як «Землю козаків».

«На картах 17-го століття Україна – це цілісність і сукупність земель, що перейшли під владу тодішніх козаків – нового лицарського стану, який перейняв державність у Русі – Київської, зрозуміло. І саме позначення «Україна – земля козаків» говорить, що Україна тоді була населена лицарським станом, станом козацьким, який є місцевою елітою і який претендував на повноту влади в цій землі», – зауважує історик Алфьоров. «Паспорти» України У колах колекціонерів стародавніх карт перші мапи з назвою держави вважаються її «паспортом». І цікаво, що тут Україна випереджає деякі провідні держави Європи – наприклад, Німеччину, яка тоді була роз’єднаною на кілька королівств, і деякі інші країни.

Україна була як нова модерна назва! І Росії не було, а була Московія

«Паспортом» України є карта 1613 року з назвою «Magni Ducatus Lithuaniae Caeterarumque Regionum Illi Adjacentium Exacta Descriptio...» (Велике Князівство Литовське з багатьма краями, що до нього належать, останньо описане...)У Центральному Подніпров’ї між Ржищевом та Каневом – трохи нижче Києва – позначена латиною Volynia Vlteririor quae tum Vkraina tum Nis ab altis vocitatur («Східна Волинь, яку звали також Україною та Низом») – ось так в «паспорті» записано вперше Україну на європейській карті. «На картах тих часів ми не знайдемо країни Німеччини, ми не знайдемо країни Франції, ми не знайдемо країни Італії. Ту саму Румунію ми не зайдемо. Все це були інші назви. А Україна була як нова модерна назва! І Росії не було, а була Московія. А Росією позначаються землі західної України, де існувало Руське воєводство. І спадкоємство давньої Русі – виключно за Україною», – каже в інтерв’ю Олександр Алфьоров. Справді на багатьох тогочасних європейських мапах нинішня західна Україна позначена як «Червона Русь» або «Чорна Русь».

«Всі мапи того часу – це насамперед політичні документи. Бо мапу в 16-17 століттях тогочасні картографи могли видавати тільки на підставі дозволу королів і правителів. Бо це був інструмент дипломатії і інструмент війни. І все, що позначалося на цих мапах, мало безумовний політичний і військовий характер та інтерес. Тому Україна там є», – зауважує депутат парламенту і колекціонер Андрій Осадчук.

Всі мапи того часу – це насамперед політичні документи

Володимир Путін далеко не один раз, включно з промовою перед самим широкомасштабним вторгненням в Україну в лютому 2022 року, розмірковував про «штучність України», яку нібито створив Володимир Ленін, і що, мовляв, в дорадянський період її не існувало. Хоча навіть якщо звужувати до того часу, то перед радянською Україною існувала незалежна Українська Народна Республіка.