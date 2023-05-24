Воллес прибув до Києва – з Резніковим обговорив навчання українських військових у Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув з візитом до України, у Києві він зустрівся зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, під час зустрічі міністри обговорили низку важливих безпекових питань.



«Ми поговорили про продовження підготовки наших військовослужбовців на Британській території, про головні пріоритети та акценти стосовно цих тренувань. У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчалися у Великій Британії й уже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow», – заявив Резніков.

У свою чергу Воллес зазначив, що Велика Британія надала такий вид озброєння через постійне застосування Росією зброї великої дальності.



«Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування Росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі», – додав британський міністр.

У травня Велика Британія підтвердила надання Україні крилатих ракет «Storm Shadow», що дало країні нові можливості для завдання ударів великої дальності.

Storm Shadow – це малопомітна крилата ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів. Як вказує CNN, це трохи менше за дальність армійських тактичних ракетних систем «земля-земля» (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.

Storm Shadow має радіус дії, необхідний, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України.