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Без ATACMS: США не збираються надавати Україні далекобійні ракети слідом за Британією – Politico

Запуск ATACMS під час навчань у Південній Кореї, архівне фото, 2017 рік

Адміністрація президента США Джо Байдена не планує надавати далекобійні ракети Україні, пише видання Politico із посиланням на джерела.

Йдеться про ракети ATACMS (Army Tactical Missile System). За словами одного з американських чиновників, «наша політика щодо ATACMS не змінилася». Натомість, додав він, США продовжать надавати засоби протиповітряної оборони, такі як Patriot, боєприпаси та бронетехніку.

Раніше цього тижня видання The Washington Post писало, що Велика Британія розглядає можливість надати Україні ракети з радіусом дії до 300 кілометрів, проте остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалено. Умовою надання такої зброї може бути її застосування лише на міжнародно визнаній території України.

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