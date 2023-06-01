Президент Литви: Україна має отримати компенсацію за те, що її поки не беруть у НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що західні союзники повинні запропонувати компенсацію Україні за те, що їй поки не можуть надати повноправне членство в НАТО.

За його словами, не можна повторювати «порожні заяви про відчинені двері в НАТО».

«Україна має знати, що станеться після закінчення війни», – сказав Науседа журналістам після прибуття до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти, повідомляє агентство Reuters.

Виступаючи на саміті, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на «чітке запрошення до членства» в НАТО, а також гарантії безпеки на шляху до членства, влітку на саміті Альянсу у Вільнюсі.

Зеленський попередив європейських лідерів, що будь-які сумніви щодо прийняття України до НАТО заохотять Росію атакувати нові країни.

Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.

Звертаючись до чотирьох десятків європейських лідерів, Зеленський попередив, що зволікання з рішенням підірве силу Заходу.

Міністри закордонних справ країн НАТО, які перед Вільнюським самітом зібралися на зустріч в Осло, обговорювали, який рівень обіцянок або гарантій безпеки можна було б надати Україні на липневому саміті Альянсу.

Водночас голови комітетів закордонних справ парламентів низки країн 1 червня закликали НАТО на черговому саміті НАТО у Вільнюсі «створити чіткий шлях для вступу України до Альянсу та дати чіткі та сильні гарантії безпеки для України».

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