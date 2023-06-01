«Треба гарантувати, що історія не повториться» – Столтенберґ про гарантії безпеки України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, який в Осло головуватиме на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, заявив, що члени Альянсу обговорять підготовку до Вільнюського саміту, і те, «як посилити і зберегти нашу підтримку України».

Як повідомила пресслужба НАТО, Столтенберґ заявив про необхідність встановлення рамок для забезпечення гарантій безпеки України.

«Нам потрібно забезпечити, щоб історія не повторилася, щоб ця схема російської агресії проти України дійсно припинилася. І тому ми повинні мати рамки для забезпечення гарантій безпеки України після закінчення війни», – заявив генсекретар.

Він додав, що всі члени Альянсу згодні з тим, що Україна стане членом НАТО, і що «Москва не має права вето на розширення» Альянсу.

Міністри закордонних справ НАТО 1 червня в Осло проводять другий день зустрічей, на яких обговорюють нові витрати на оборону та майбутні відносини Альянсу з Україною.

«Кожний новий російський безпілотник і ракетна атака лише змусить нас ще більше підтримувати українців у їхній самообороні», – заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед переговорами.

Зустріч проходить перед самітом лідерів НАТО у Вільнюсі, запланованим на 11-12 липня. Він має на меті сприяти досягненню згоди щодо зміцнення зв’язків з Україною, яка претендує на членство.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Це сталося після того, як занепокоєні російським вторгненням в Україну Швеція і Фінляндія подали заявку на членство в НАТО в травні 2022 року.

Майже через рік, 4 квітня 2023 року, Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Швеція все ще чекає на ратифікацію від Туреччини та Угорщини.