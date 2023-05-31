Сенат Чехії підтримав встановлення цільового показника витрат для НАТО у розмірі 2% від ВВП

Сенат Чехії (Верхня палата парламенту) схвалив у середу законопрєект, який встановлює мінімальні витрати держави на оборону на рівні 2% від валового внутрішнього продукту (ВВП) з наступного року, що відповідає його зобов’язанням перед військовим альянсом НАТО. Про це повідомляє агенція Reuters.

Європейські країни збільшили свої витрати на оборону після вторгнення Росії в Україну, що посилило тиск на держави-члени, які не виконували зобов’язань щодо внесків.

Витрати на оборону Чехії заплановані на рівні 1,52% ВВП у 2023 році, але наступного року вони мають перевищити 2%, як тільки президент підпише закон, як очікується, найближчими тижнями.

Минулого тижня правоцентристський уряд премєр-міністра Петра Фіали затвердив план закупівлі 246 бойових машин піхоти CV90 для чеської армії на суму 2,81 млрд доларів. Прага також веде переговори зі США щодо можливої закупівлі винищувачів F-35, а міністерство оборони планує закупити у Німеччини близько 70 танків Leopard 2A8.