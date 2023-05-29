Голова Служби безпеки Чехії заявив про відверто агресивний характер дій РФ і пов’язані з цим ризики

Діяльність російського режиму створює більші ризики, ніж діяльність Китаю, заявив голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Коуделка, передають Ceske noviny. Через російське військове вторгненням в Україну дії РФ мають відверто агресивний характер, каже голова Служби безпеки Чехії.

Водночас, за його словами, російським спецслужбам останнім часом стало важче працювати в Чехії. Однак, каже Коуделка, вони все ще можуть стежити за телефонним зв’язком.

«У них є достатні технічні засоби для цього, які розташовані в приміщеннях посольства Російської Федерації в Празі»,– зазначив він.

Також посадовець переконаний, що нині важливо «відрізняти демократичну політичну дискусію від проросійських дезінформаційних атак», коли йдеться про оборонну угоду між Чехією і США.

Росія «намагатиметься не допустити ухвалення американо-чеського договору про оборону», зазначив Коуделка у своєму виступі в парламенті.

«Можна припустити, що росіяни будуть використовувати всі свої засоби, включаючи жорстку дезінформацію, навіть особистого та інтимного характеру, п’яту колону у нас тощо, щоб не допустити схвалення цього договору», – сказав він.

Договір про оборону між Чехією та США 23 травня під час візиту до Сполучених штатів підписала міністр оборони Чехії Яна Чернохова. Наразі документ очікує на ратифікацію обома палатами чеського парламенту.