Чехія підписала угоду про припинення залежності від російської нафти

Чеська державна енергетична компанія Mero повідомила 23 травня, що підписала угоду про припинення залежності країни від російської нафти через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Mero вкладе 73 мільйони доларів у розширення Трансальпійського нафтопроводу (TAL), який постачає нафту з італійського порту Трієст до центральної Європи.

Починаючи з 2025 року, потужність чеського TAL подвоїться до восьми мільйонів тонн нафти на рік, повідомляє агентство AFP.

«Ця угода – наше майбутнє, вона відокремить нас від Росії після довгих 60 років і допоможе нам досягти незалежності, свободи і суверенітету в енергопостачанні», – заявив журналістам виконавчий директор Mero Ярослав Пантучек.

У січні 2023 року набули чинності обмеження на ціни російської нафти, що експортується танкерами, запроваджені Євросоюзом та країнами-членами «Групи семи» (G7) у відповідь на російське вторгнення в Україну. Мета санкцій – скоротити валютні доходи Росії, завдяки яким Кремль фінансує війну в Україні.

Згідно з останніми даними, ці санкції мали відчутний ефект, скоротивши нафтові доходи Росії більш ніж на 40 відсотків порівняно з минулим роком. Водночас обсяги експорту нафти з Росії повернулися до довоєнного рівня, повідомила у квітні Міжнародна енергетична агенція.