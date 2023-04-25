Група Єрмака – Макфола пропонує знизити стелю цін на російську нафту до 45 доларів за барель

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії Андрія Єрмака та Майкла Макфола запропонувала посилити обмеження цін на російську нафту – про це йдеться в переліку пропозицій від 24 квітня.

«(Пропонується – ред.) знизити обмеження ціни на нафту до 45 доларів США за барель сирої нафти зараз із цільовою ціною 30 доларів США за барель», – йдеться в документі.

Автори вказують на те, що поточна узгоджена межа ціни на нафту становить 60 доларів за барель, що «значно вище за граничні витрати на виробництво бареля нафти в Росії».

Група закликає також санкційну коаліцію поставити за мету подальше скорочення ліміту до 30 доларів за барель для сирої нафти з відповідним зниженням стелі ціни на нафтопродукти.

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Крім того, група пропонує нові заходи з контролю за дотриманням обмеження на ціни. Зокрема, створення реєстру імпортерів нафти, надання сертифікатів, які доводять, що нафту закуплено за ціною нижче ліміту та штрафи за його недотримання.

У січні 2023 року набули чинності обмеження на ціни російської нафти, що експортується танкерами, запроваджені Євросоюзом та країнами-членами Групи семи (G7) у відповідь на російське вторгнення в Україну. Мета санкцій – скоротити валютні доходи Росії, завдяки яким Кремль фінансує війну в Україні.

Згідно з останніми даними, ці санкції мали відчутний ефект, скоротивши нафтові доходи Росії більш ніж на 40 відсотків порівняно з минулим роком. Водночас обсяги експорту нафти з Росії повернулися до довоєнного рівня, повідомила днями Міжнародна енергетична агенція.