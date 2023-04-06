Болгарія закриває свої порти для суден з російською реєстрацією

Болгарія з 8 квітня закриває свої порти для суден, зареєстрованих Російським морським регістром судноплавства, повідомляє видання PortSEurope.

Рішення ґрунтується на постанові Євросоюзу щодо виконання санкцій. Заборона стосується всіх суден, незалежно від прапора, під яким вони ходять.

У квітні минулого року болгарська влада в рамках п’ятого пакету санкцій ЄС вже заборонила суднам під російськими прапорами заходити до болгарських портів, зробивши виняток лише для постачання критичної продукції з Росії.

Болгарія – єдина країна Євросоюзу, яка продовжує закуповувати морем російську нафту завдяки виняткам із санкцій, які влада виторгувала в Брюсселі. За даними Bloomberg, у березні обсяг таких поставок становив 63-104 тис барелів на добу.

Тепер болгарські порти закриються для танкерів з російською реєстрацією, які могли возити нафту в обхід «стелі цін», встановленої ЄС та країнами G7.

П’ятий пакет санкцій Євросоюзу було запроваджено проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.