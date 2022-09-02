Зеленський привітав рішення G7 обмежити ціну на російську нафту, нагадав про газ

Президент України Володимир Зеленський привітав намір країн «Групи семи» встановити обмеження на ціну російської нафти – про це він сказав у вечірньому зверненні 2 вересня.

«Щоразу я нагадую, що захист України – захист усієї Європи. Не тільки наш – усього демократичного світу. Саме з цього погляду варто розглядати погоджене сьогодні країнами «Великої сімки» рішення щодо обмеження ціни на російську нафту. Коли цей механізм буде реалізований, він стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн і енергоринків від російської гібридної агресії», – вважає Зеленський.

Водночас президент вказав на необхідність зробити те саме з цінами на російський газ. Він подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, яка озвучила таку ж позицію.

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«Давно настав час саме таких енергетичних санкційних кроків проти Росії. Санкцій, які не лише обмежать потік нафтодоларів і газоєвро в Москву, а й важливо – відновлять справедливість для всіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціною на енергетичному ринку», – додав він.

Раніше 2 вересня міністри фінансів країн «Групи семи» (G7) на саміті в Ельмау ухвалили спільну заяву щодо створення широкої коаліції задля спільного впровадження стелі цін на російську нафту.

Згодом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за запровадження стелі також для ціни на російський газ.