Країни G7 висловились за широку коаліцію із впровадження стелі цін на російську нафту – заява

Міністри фінансів країн «Групи семи» (G7) на саміті в Ельмау ухвалили спільну заяву щодо створення широкої коаліції задля спільного впровадження стелі цін на російську нафту, йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Мінфіну Німеччини у п’ятницю.

«Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці та солідарності з Україною. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми продовжуємо засуджувати жорстоку, неспровоковану, невиправдану та незаконну агресійну війну проти України з боку Росії та за підтримки Білорусі. Агресивна війна Росії спричиняє глобальні економічні зриви та загрожує безпеці глобального постачання енергії та продовольства. Економічні витрати війни та подальше зростання цін непропорційно відчувають на собі вразливі групи в усіх економіках, особливо в тих країнах, які вже стикаються з нестачею продовольства та фінансовими проблемами», – йдеться у заяві.

В документі вказано, що лідери G7 підтвердили спільне зобов’язання «не допустити отримання Росією прибутку від її агресивної війни, підтримувати стабільність на глобальних енергетичних ринках і мінімізувати негативні економічні наслідки, особливо для країн із низьким і середнім рівнем доходу».

«Щоб виконати це зобов’язання, сьогодні ми підтверджуємо наш спільний політичний намір завершити та запровадити повну заборону послуг, які дозволяють морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в усьому світі – надання таких послуг буде дозволено, лише, якщо нафта та нафтопродукти закуповуються за ціною або нижче («цінової межі»), визначеної широкою коаліцією країн», – йдеться в документі.

Крім того, лідери G7 запросили всі країни долучитися до розробки ліміту ціни на російську нафту.

«Ми прагнемо створити широку коаліцію, щоб максимізувати ефективність, і закликаємо всі країни, які все ще прагнуть імпортувати російську нафту та нафтопродукти, взяти на себе зобов’язання робити це лише за цінами на рівні або нижче граничної ціни. Ми підтверджуємо наші власні заходи щодо поступового вилучення російської нафти та продуктів з наших внутрішніх ринків», – вказано у заяві.

Міністри пояснюють, що початковий ліміт ціни буде встановлено на рівні, що базується на низці технічних даних і буде визначено широкою коаліцією перед запровадженням «у кожній юрисдикції».

«Ефективність і вплив обмеження ціни буде ретельно відстежуватися, а рівень ціни переглядатиметься за потреби», – пояснюють у заяві.

Лідерів G7 у підсумку кажуть, що посилять координацію з партнерами, які прагнуть підвищити ефективність, стабільність і прозорість на енергетичних ринках.

Раніше сьогодні Financial Times з посиланням на неназваних офіційни осіб повідомляло про намір G7 встановити стелю цін на нафту з РФ із 5 грудня (для сирої нафти) та з 5 лютого – для нафтопродуктів.

У ЄС досягли угоди щодо нафтового ембарго проти Росії ще у травні, тоді повідомлялося, що з 5 грудня 2022 року Євросоюз планує значно скоротити закупівлю російської нафти.

Міжнародне енергетичне агентство раніше повідомляло, що санкції проти Росії, яких лише ЄС ухвалив вже сім пакетів, мають «обмежений ефект» і Росія продовжує отримувати прибуток від продажу нафти, в тому числі через перенаправлення потоків реалізації.