Посли ЄС узгодили сьомий пакет санкцій проти Росії

Євросоюз у середу затвердив черговий, сьомий пакет санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну. Санкційний список буде опубліковано 21 липня. Про це повідомив постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявичюс та редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк у твітері.

Згідно з повідомленнями, обмеження стосуватимуться заборони експорту золота та ювелірних виробів із нього з Росії та блокування європейських активів Сбербанку.

Санкції також передбачають нові заходи експортного контролю та обмеження проти понад 50 юридичних та фізичних осіб. Як повідомлялося раніше, до списку, зокрема, потраплять актори Сергій Безруков та Володимир Машков, мер Москви Сергій Собянін. Повний список обмежень та осіб, проти яких вони запроваджуються, буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Майже все російське золото видобувається у Сибіру. Найбільше – у Красноярському краї, Магаданській області та в Якутії. Загалом на Росію припадає 9% світового видобутку золота. Торік РФ експортувала майже все видобуте золото за кордон (302 тонни із 346). Переважно золото вивозили до Великобританії, яка разом із США, Канадою та Японією заборонила ввезення дорогоцінного металу наприкінці червня.

З лютого в Росії засекретили дані про експорт золота, але, за даними Асоціації надрокористувачів Магаданської області, експорт практично припинився в березні-квітні цього року.

Попередній шостий пакет передбачав заборону на ввезення нафти з Росії морським шляхом з 5 грудня 2022 року. Очікується, що європейський імпорт нафти з Росії скоротиться приблизно на 90%. США заборонили імпорт нафти, газу та вугілля з Росії на початку березня 2022 року.

При цьому жоден пакет санкцій ЄС не передбачає ембарго на газ.