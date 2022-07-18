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Віцепрем’єр РФ, мер Москви, актори – стали відомі імена фігурантів нового чорного списку ЄС

У списках – 47 фізичних осіб і дев’ять юридичних

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу 18 липня погодили запровадження чергового раунду санкцій проти Росії.

Він включає в себе відмову від купівлі російського золота – про це ембарго раніше домовилися країни «Групи семи», а також розширення списку товарів подвійного призначення, заборонених до експорту. Серед них, згідно з документом, що опинився у розпорядженні Радіо Свобода, – сльозогінний газ, водомети, які Росія використовує для розгону мирних демонстрацій, а також поліцейські шоломи, щити, чорнила для зняття відбитків пальців.

У розпорядженні Радіо Свобода опинився і документ із прізвищами осіб, на яких можуть накласти персональні санкції. Всього – 47 прізвищ, серед них, зокрема, російський актор і режисер Сергій Безруков, що підтримував російське вторгнення до України, і його колега Володимир Машков, що виступав за визнання Росією «незалежності» угруповань «ЛДНР» й анексію Кримського півострова.

Санкції поширять, згідно з документом, і на першого віцепрем’єра Росії Андрія Бєлоусова, якого в Євросоюзі вважають особою із найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна «протягом багатьох років, і він відіграє впливову роль в уряді Російської Федерації».

На наступний день після повномасштабного вторгнення, 25 лютого, йдеться у проєкті рішення Ради ЄС, він був присутнім на нараді в Кремлі і просив олігархів, що там зібралися, продовжити співпрацю з підсанкційними банками.

Нинішньому меру Москви Сергію Собяніну також загрожують санкції. У документі Ради ЄС згадано, що він має «тісні зв’язки з Володимиром Путіним», і після цього формулювання є посилання на біографію Собяніна: у 2005-2008 роках він очолював адміністрацію російського президента, потім був віцепрем’єром у його Кабміні, а зараз є членом російського Радбезу.

Серед кандидатів у персони нон ґрата – також особи, яких українські правоохоронні органи вважають колаборантами. Серед них – Костянтин Іващенко, якого після окупації Маріуполя у квітні ватажок угруповання «ДНР» призначив «мером» захопленого Росією міста. Також – Олександр Кобець, призначений російською владою наприкінці квітня виконувати обов’язки мера окупованого Херсона. Таким чином, ідеться в документі Ради ЄС, вони «просували політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України».

У згаданих списках – 47 фізичних осіб і дев’ять юридичних.

На території ЄС вже заморозили майже 14 мільярдів євро активів підсанкційних фізичних осіб.

У відповідь на повномасштабну російську агресію Євросоюз ухвалив уже шість пакетів санкцій щодо Росії. 21 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій Європейського союзу потрібен якнайшвидше.

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