План відновлення України оцінюють у 750 млрд доларів – Шмигаль

План відновлення України оцінюється на сьогодні в 750 мільярдів доларів, основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Лугано (Швейцарія).

«Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії і російських олігархів. Російська влада розв’язала цю криваву війну. Вони спричинили ці масштабні руйнування і вони мають понести за це відповідальність», – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

За його словами, заморожені активи РФ, за різними оцінками, складають від 300 до 500 мільярдів доларів, і частина країн уже почала процеси конфіскації цих активів.

Іншими джерелами відновлення України, над якими ведеться робота, за словами голови уряду, є гранти й пільгові кредити міжнародних фінансових організацій і країн-партнерів, інвестиції приватного сектору, позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій і кошти державного бюджету України.

Президент України Володимир Зеленський під час відеовиступу на конференції у швейцарському місті Лугано анонсував національний План відбудови України.

За словами Володимира Зеленського, за чотири місяці повномасштабної війни проти України Росія знищила 2102 освітні об’єкти, 799 об’єктів медичної інфраструктури та близько 80 тисяч житлових об’єктів.

4–5 липня в швейцарському місті Лугано відбувається масштабна Міжнародна конференція з питань відновлення України.

У ній планують взяти участь представники 40 країн та 18 організацій.