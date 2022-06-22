ЄС заморозив активи російських олігархів на 12,5 млрд євро – єврокомісар з юстиції

Європейський союз заморозив активи російських олігархів на 12,5 мільярдів євро, повідомив єврокомісар із юстиції Дідьє Рейндерс.

В інтерв’ю Радіо Свобода він зауважив, що Євросоюз арештовує насамперед рахунки в банках, нерухомість російських олігархів, що потрапили до санкційних списків, на своїй території, мистецькі твори. До процесу намагаються залучити й країни-партнери.

«Ми також намагаємося домовитися з Балканськими країнами та країнами-учасницями «Східного партнерства» взяти участь у процесі, як ми зробили зі Швейцарією, щоб уникнути передачі одних активів в інше місце. Отже, сумарно якщо рахувати активи олігархів і різних компаній, крім резервів російського Центробанку, – то станом на сьогодні сума заморожених грошей – 12 з половиною мільярдів євро», – уточнив Рейндерс.

Єврокомісар пояснив, як наразі в ЄС, згідно з законодавством, відбувається процедура конфіскації.

«Це у випадках, коли ми маємо кримінальний злочин – такий як корупція, відмивання грошей. У деяких державах-членах ЄС це можливо зробити, коли є спроба обійти санкції. (…) Зараз ми намагаємося запропонувати всім державам-членам ЄС застосовувати ті самі правила. Я зараз пропоную розширити список злочинів у колективному договорі ЄС і внести туди спроби обійти санкції. Тоді скрізь у Європі можна буде накласти арешт на деякі активи у судовому порядку, коли ми побачимо спроби оминути санкції», – заявив Рейндерс.

На уточнювальне запитання, коли Україна зможе отримати доступ до цих коштів, щоби витрачати їх на реконструкцію, єврокомісар сказав, що «це буде тривалий процес». Він нагадав, що заморожені також активи російського Центробанку, тож загальна сума заморожених російських грошей – «сотні мільярдів євро або доларів».

«Я не впевнений, що доведеться заарештовувати усі ці активи. Їх можна заморозити на тривалий термін і сказати, що внаслідок відмови Росії брати участь у відновленні України, ми продовжуємо застосовувати санкції. Тож це буде своєрідною гарантією відновлення країни», – підсумував Рейндерс.

Після масштабного російського вторгнення в Україну Євросоюз, США, Велика Британія та інші країни почали запроваджувати санкції проти Росії, зокрема проти російських бізнесменів. Наразі під них потрапили понад 30 представників великого російського бізнесу.

Чинні закони у більшості європейських країн і США не дозволяють використовувати заарештовані активи російських приватних осіб, які потрапили під санкції.