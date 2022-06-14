Літаки олігархів із Росії літають над Європою в обхід санкцій – ЗМІ

Літаки російських олігархів продовжують літати над Європою в обхід санкцій – загалом було зафіксовано близько 30 таких рейсів, повідомляє німецьке видання Welt.

Як пише видання, у середині березня британська влада заарештувала літак мільярдера, голови інвестиційної компанії Millhouse Євгена Швідлера, який вважається другом мільярдера Романа Абрамовича. Ще до арешту його борт вісім разів літав у межах Євросоюзу, зокрема у повітряному просторі Німеччини. Востаннє літак Швідлера літав до Лондона з Гамбурга 18 березня.

Літак ще одного російського олігарха Алішера Усманова 28 лютого (наступного дня після закриття повітряного простору) вилетів із Мюнхена. Водночас із Флоренції до Ташкента літав інший борт бізнесмена.

Літак, зареєстрований у Сан-Марино і керований швейцарською компанією, що належить російському бізнесменові Альберту Авдоляну, 2 березня літав із Ніцци до Стамбула.

Ще один літак із люксембурзькою реєстрацією, який належить олігарху Віктору Вексельбергу, також зміг залишити Європу у квітні. Літак вилетів із Базеля, перетнув повітряний простір ЄС і приземлився у столиці Казахстану Нур-Султані.

Крім того, вертоліт мільярдера Олександра Занадворова безперешкодно літає Францією. З моменту запровадження санкцій зафіксовано щонайменше вісім польотів.

Такі польоти бізнес-джетів та вертольотів можливі через те, що вони зареєстровані за межами Росії та належать неросійським компаніям. Відслідковувати літаки олігархів складно через непрозорі структури власності, підставні компанії та офшори.

Закриття повітряного простору ЄС для російських літаків увійшло до одного з пакетів санкцій, які Євросоюз почав запроваджувати після початку російського вторгнення в Україну. Проти низки російських бізнесменів ЄС і США також запровадили санкції, їхні активи виявилися заблокованими, яхти та літаки заарештовані, а їм самим заборонено в’їзд до європейських країн.