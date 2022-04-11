ЄС вніс 21 російську авіакомпанію до списку небезпечних для польотів

Євросоюз вніс 21 російську авіакомпанію до списку небезпечних для польотів, заборонивши їм виконувати рейси над територією і в аеропорти країн, що входять до ЄС. Рішення пояснюється тим, що за технічний стан їхнього флоту не відповідають власники і виробники літаків.

У списку ЄС – усі найбільші російські авіаперевізники: «Аэрофлот», «Победа», S7, «Россия», «Ютейр», «Уральские авиалинии».

Окрім російських перевізників, у забороненому списку ЄС є авіакомпанії з Іраку, Ірану, КНДР, Афганістану, Киргизстану, Судану і ще кількох держав.

Як йдеться у повідомленні Єврокомісії, Москва дозволила російським авіакомпаніям використовувати літаки без необхідних міжнародних сертифікатів. Комісар ЄС із питань транспорту Адіна Велян наголосила, що це може бути небезпечним для пасажирів.

Більшість флоту російських авіакомпаній складається з літаків, що належать західним лізингодавцям і зареєстрованим до березня на Бермудських островах. Після початку війни проти України літаки були фактично вилучені у власників та переведені на російську реєстрацію, а їх технічне обслуговування виконується без контролю з боку виробників і західних держав.

Польоти російських авіакомпаній і зареєстрованих у Росії літаків у ЄС окремо заборонені у лютому європейськими санкціями.