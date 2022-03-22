За межами Росії заарештовані 78 пасажирських літаків російських авіакомпаній

За межами Росії через санкції було заарештовано 78 літаків російських авіакомпаній із наявних 1367 (тобто це майже 6% наявних літаків), повідомив міністр транспорту Росії Віталій Савельєв на засіданні комітету з економічної політики Ради федерації (це верхня палата російського парламенту).

За словами Савельєва, понад 30 авіакомпаній із 22 країн продовжують літати до Росії. Російська влада шукає легальні шляхи вирішення ситуації із західними лізингодавцями, проте поки що не має наміру віддавати літаки, заявив чиновник. Савельєв також уточнив, що до російського реєстру було переведено вже майже 800 авіалайнерів.

Більшість літаків російських перевізників — іноземного виробництва, найбільше – компаній Boeing і Airbus. 5 березня Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям, у парку повітряних суден яких є літаки іноземних реєстрів, призупинити всі рейси за кордон через «високий рівень ризику затримання або арешт повітряних суден російських авіакомпаній за кордоном».

Як пише Financial Times, найбільше від «експропріації» російських лізингових літаків постраждають компанії Ірландії: Росія була другим після Китаю джерелом виручки ірландських лізингодавців, їхні лайнери, що залишилися в РФ, коштують понад 4 мільярди доларів.

Пізніше, 10 березня, Мінтранс розробив проект ухвали уряду, в якому пропонується не повертати літаки лізинговим компаніям без рішення урядової комісії з імпортозаміщення.

Після початку бойових дій Росії в Україні європейські країни, першою з яких була Велика Британія, стали закривати повітряний простір для російських літаків. У результаті небо для Росії закрили всі країни Європейського союзу, США, а також Швейцарія, Албанія, Північна Македонія, Ісландія та Канада. Росія у відповідь закрила небо для польотів для літаків із 36 країн, включно з Євросоюзом та Канадою.

Наприкінці лютого ЄС запровадив санкції, які заборонили постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, їхнє технічне обслуговування та страхування. Санкції також зобовʼязують лізингодавців розірвати до кінця березня контракти з російськими авіакомпаніями.