США заборонили обслуговування 100 лайнерів, які використовує Росія

Міністерство торгівлі США заборонило обслуговування 100 комерційних і приватних літаків, які використовує Росія. Ці повітряні судна, як повідомляється на сайті відомства, після запровадження санкцій продовжували літати до Росії, порушуючи заходи щодо експортного контролю.

За повідомленням, заборона обслуговування літаків, зокрема за кордоном, передбачає фактичне припинення міжнародних рейсів із Росії цих літаках.

У Міністерстві торгівлі Сполучених Штатів наголосили, що ці дії спрямовані на ізолювання Росії й Білорусі від глобальної економіки.

«Ми публікуємо цей список, щоб попередити світ: ми не дозволимо російським і білоруським компаніям та олігархам безкарно подорожувати в порушення наших законів», – наголосила міністр торгівлі Джина Раймондо.

У списку – 33 літаки авіакомпанії «Аерофлот», а також повітряні судна Aviastar-TU, Azur Air, Nordwind, Utair і AirBridgeCargo.

Один літак належить мільярдеру Роману Абрамовичу, який підпав під санкції ЄС і Великої Британії. Раніше кілька хедж-фондів зі США заморозили активи Абрамовича, після того, як уряд Британії додав його до списку санкцій.

Мінторгівлі попередило, що особам, які порушують експортні норми, загрожують тюремні терміни, штрафи, втрати прав на експортну діяльність та інші обмеження.

США і країни Євросоюзу раніше оголосили про закриття неба для російських літаків; компанії Airbus і Boeing припинили обслуговувати літаки російських компаній і постачати запчастини до Росії; від роботи з російськими перевізниками відмовилися деякі компанії, що надають літаки в лізинг. Після цього Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям призупинити всі вантажні й пасажирські рейси за кордон через «високий рівень ризику затримання або арешту повітряних суден російських авіакомпаній за кордоном».