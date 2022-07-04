Зеленський анонсував у Лугано національний План відбудови України

Президент України Володимир Зеленський під час відеовиступу на конференції у швейцарському місті Лугано анонсував національний План відбудови України.

Серед його ключових принципів він назвав:

максимальну безпеку,

максимальну технологічність,

максимальне дотримання екологічних стандартів,

максимальне застосування «зелених» технологій,

максимальну реалізацію принципів безбар’єрності;

максимальну спрямованість на інтереси громад,

максимальну прозорість – при плануванні, використанні коштів, відборі проєктів,

максимальне укорінення проєкту відбудови в реальному економічному житті України.

За словами Володимира Зеленського, за чотири місяці повномасштабної війни проти України Росія знищила 2102 освітні об’єкти, 799 об’єктів медичної інфраструктури та близько 80 тисяч житлових об’єктів.

«Держава-терорист сподівається, що такі руйнування стануть доказом нібито неспроможності демократичної системи і європейського вибору нашого народу дати людям не те що нормальне, а взагалі життя.. Після такої жорстокої війни й таких варварських російських ударів для багатьох людей буде дуже складно знову віднайти це відчуття – відчуття справжнього дому», – зазначив Зеленський.

На його думку, конференція у Лугано та її рішення можуть стати «першим великим кроком до історичної перемоги демократичного світу».

«Відбудова України – це не локальний проєкт, не проєкт одного народу, а спільне завдання всього демократичного світу – усіх країн, які можуть сказати про себе: ми цивілізовані», – наголосив він.

4–5 липня в швейцарському місті Лугано відбувається масштабна Міжнародна конференція з питань відновлення України.

У ній планують взяти участь представники 40 країн та 18 організацій.