Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну – понад 4,2 млрд доларів

Сукупні втрати Чернігова внаслідок війни становлять понад 4,2 млрд доларів. Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс» заявив мер міста Владислав Атрошенко.

«Сильно постраждала Чернігівська ТЕЦ, «Облтеплокомуненерго», «Чернігівводоканал». Пошкоджено практично всі магістральні мережі критичної інфраструктури: тепло, вода, каналізація. У багатьох місцях порушено герметичність стиків, тож часто не вдається досягти необхідного тиску в мережах і подати воду на верхні поверхи багатоповерхівок», – пояснив він.

Також, за словами Атрошенка, значних втрат зазнала і транспортна інфраструктура міста.

«Знищено велику кількість тролейбусів, тракторів, маніпуляторів, сміттєвозів, прибиральної і вантажної техніки. Зруйновано 50% контактної тролейбусної мережі», – зазначив мер.

За словами Атрошенка, місцева влада планує відновлювати інфраструктуру і шукати інвесторів вже зараз, хоча, додає він, «серйозні кошти нереально до завершення війни».

1 червня голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що Чернігівська область готова до повторного наступу військ Росії краще, ніж 24 лютого.

27 травня Державний прикордонний комітет Білорусі обмежив на все літо тимчасове перебування своїх громадян у прикордонній смузі на кордоні з Київською та Чернігівською областями України «з метою гарантування прикордонної безпеки».

30 травня у Білорусі оголосили, що з 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, яка межує з Київською, Чернігівською та Житомирською областями України, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами та організаціями збройних сил Білорусі, що дислокуються на території регіону.