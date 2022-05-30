Білорусь запланувала у червні військові навчання біля кордону з Україною

З 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, яка межує з Київською, Чернігівською та Житомирською областями України, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами та організаціями збройних сил Білорусі, що дислокуються на території регіону. Про це повідомляють білоруські ЗМІ з посиданням на слова військового комісара Гомельської області Андрія Кривоносова.

«Заходи такого роду традиційно проводяться для підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань і практичних навичок військовозобов'язаних. Збори акумулюють усі райони області. У період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів збройних сил. Окрім того, заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах», – заявив Кривоносов, якого цитують білоруські ЗМІ.

27 травня Державний прикордонний комітет Білорусі анонсував, що на все літо обмежить тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на кордоні з Україною «з метою гарантування прикордонної безпеки».

Водночас 27 травня у Міноборони України зазначили, що наразі зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних ударів по Україні: у прикордонні райони перемістили дивізіон оперативно-тактичних ракет «Іскандер-М».

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), за даними українських військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з території Білорусі. Крім того, неодноразово фіксувалося пересування військ РФ по території Білорусі задля атаки України.