Білорусь обмежує перебування своїх громадян влітку на кордоні з Київщиною та Чернігівщиною

У Білорусі на все літо обмежать тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на кордоні з Україною «з метою гарантування прикордонної безпеки». Про це свідчить рішення Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь, оприлюднене на його сайті.

Йдеться про Брагинський, Лоєвський та Хойницький райони Гомельської області (вони межуть з Київською та Чернігівською областями): з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року перепустки у прикордонну смугу на ці території не видаватимуть.

Як зазначається у рішенні Державного прикордонного комітету, ці обмеження не поширюються на осіб, які виконують трудові (службові) обов'язки, що беруть участь у заходах з охорони кордону на зазначеній території.

27 травня у Міноборони України зазначили, що наразі зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних ударів по Україні: у прикордонні райони перемістили дивізіон оперативно-тактичних ракет «Іскандер-М».

У Пентагоні 6 травня заявили, що наразі не бачать ознак того, що Білорусь має наміри брати активну участь у війні в Україні.

Білорусь формально не бере участі у війні, яку Росія розв’язала в Україні, але Москва використовує територію Білорусі та її транспортну інфраструктуру для забезпечення своїх військ.