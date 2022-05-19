РФ почала обладнувати аеродром у Білорусі, який потім може використовувати як базу – Генштаб

Росія почала інженерні роботи на аеродромі «Зябрівка» в Гомельській області Білорусі, який у подальшому зможе використовувати як військову базу, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

«За наявними даними, противник розпочав заходи інженерного обладнання аеродрому «Зябрівка» в Гомельській області, який надалі може використовуватися як військова база РФ на території Республіки Білорусь», – сказав Громов на брифінгу 19 травня.

За його словами, у Брестській і Гродненській областях перевіряють спроможності місцевих органів влади щодо формування органів управління та підрозділів територіальної оборони, а на одному з полігонів відбулося тренування у наведенні понтонної переправи і форсуванні водної перешкоди річки Неман підрозділами 6-ої окремої мотострілецької бригади міста Гродна.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ заявляв, що зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на території України.

16 травня у британській розвідці заявили, що білоруські війська на даний час прямо не залучалися до війни Росії проти України, Олександр Лукашенко прагне уникнути участі у ній «через ризик західних санкцій, помсти з боку України і можливого невдоволення білоруських військових».

За даними британської розвідки, після навчань на початку цього місяця Білорусь оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів протиповітряної оборони, артилерії і ракетних військ на полігонах на заході країни.

«Присутність білоруських сил біля кордону, ймовірно, зафіксує українські війська, тому вони не зможуть розгортатися для підтримки операцій на Донбасі», – йдеться в повідомленні.

У Пентагоні 6 травня заявили, що наразі не бачать ознак того, що Білорусь має наміри брати активну участь у війні в Україні.

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), за даними українських військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з території Білорусі. Крім того, неодноразово фіксувалося пересування військ РФ по території Білорусі задля атаки України.