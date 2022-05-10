Білорусь перевела сили спецоперацій до кордону з Україною

У Міноборони Білорусі оголосили про початок другого етапу перевірки сил швидкого реагування. Це сталося після зустрічі представників міністерства з Олександром Лукашенком.

Як повідомив начальник Генерального штабу збройних сил Білорусі Віктор Гулевич, в рамках цього етапу в Західний та Північно-Західний оперативні райони висунулися батальйонно-тактичні групи, а для їхнього посилення – частини ППО, ракетні війська та артилерія, які будуть забезпечувати їхню бойову роботу.



За словами Гулевича, підрозділи сил спеціальних операцій було перекинуто на трьох тактичних напрямках південного напрямку (до кордону з Україною – ред.).



Водночас Міноборони Білорусі оголосило про виклик 430 військових на військові збори територіальної оборони у Брестській та Гродненській областях.



Пояснюючи такі рішення, Віктор Гулевич заявив, що США та їхні союзники нібито нарощують військову присутність поблизу державних кордонів Білорусі.



4 травня після переговорів Олександра Лукашенка та президента Росії Володимира Путіна Міноборони Білорусі розпочало раптову перевірку сил реагування.

У Пентагоні 6 травня заявили, що наразі не бачать ознак того, що Білорусь має наміри брати активну участь у війні в Україні.

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), за даними українських військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з території Білорусі. Крім того, неодноразово фіксувалося пересування військ РФ по території Білорусі задля атаки України.