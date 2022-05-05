Росія провокує напруженість у Придністров’ї й Білорусі – Генштаб ЗСУ

Росія провокує напруженість на території молдовського сепаратистського регіону Придністров’я і в Білорусі, повідомив у вечірньому зведенні 5 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Одночасно – провокує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова і на території Білорусі, здійснює перегрупування, вживає заходів з поповнення боєприпасів та пального. Намагається покращити тактичне положення своїх військ», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними Генштабу, в збройних силах Білорусі відзначається приведення окремих підрозділів у вищі ступені боєготовності з метою перевірки.

Крім того, в українському командуванні повідомили, що на тимчасово захоплених територіях «окупанти продовжують розкрадати продукцію аграрних підприємств» й «імітують гуманітарну діяльність з показовим роздаванням продуктових наборів і медикаментів місцевим мешканцям».

«Противник продовжує завдавати ракетні удари по об’єктах транспортної інфраструктури з метою перешкоджання переміщення гуманітарних вантажів та військово-технічної допомоги. Не припиняється застосування мінометів та артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в Міноборони України заявили, що не бачать «величезної загрози» для України з боку молдовського сепаратистського регіону Придністров’я, попри «непросту ситуацію» там.