Лукашенко: «спецоперація Росії затягнулась», а Білорусь «робить все, щоб цієї війни не було»

«Спецоперація» Росії в Україні «затягнулась», заявив в інтерв'ю Associated Press Олександр Лукашенко.

«Якщо чесно, я не думав, що ця операція (так російська влада називає повномасштабне вторгнення в Україну – ред.) затягнеться таким чином. Але я не настільки занурений у цю проблему, щоб сказати: за планом у них іде там (у росіян, як вони там говорять)? Чи так, як я відчуваю. Я ще раз підкреслюю: я це відчуваю так, що операція ця затягнулася», – зауважив він.

Водночас Лукашенко наголосив, що Білорусь не збирається брати участь у війні.

«Ні, ми не збираємось брати участь. Ми категорично не толеруємо жодної війни. І робили та робимо все, щоб цієї війни не було... Ми знаємо, хто нам протистоїть, тому розв'язувати якийсь конфлікт, якусь війнушку тут – на заході – абсолютно не в інтересах білоруської держави. Тому хай захід спить спокійно», – наголосив він.

При цьому, за словами Лукашенка, на території України уже «фактично йде війна, воєнні дії, гинуть люди».

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), у Генштабі ЗСУ повідомляли, що неможливо повністю виключити фактичне залучення військ Білорусі до війни РФ в Україні. Крім того, за даними військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з Білорусі.

16 квітня у Генеральному штабі ЗСУ знову заявили, що зберігається загроза ракетних ударів як з території Білорусі, так і Росії по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України.