У розвідці пояснили, чи є для України небезпека з боку Білорусі

В головному управлінні розвідки Міноборони України пояснили, чи є зараз небезпека з боку Білорусі для України.

«Після того, як російські тактичні бойові групи були виведені, активізувалися заходи оперативної і бойової підготовки збройних сил Білорусі. На сьогодні близько семи батальйонних тактичних груп перебувають біля кордонів. Йдеться про кордон з Україною і кордон з Польщею. Вони активно проводять заходи з бойової підготовки на полігонах, залучаючи авіацію, протиповітряну оборону», – сказав представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

Але, за його словами, це один з факторів підтримки дисципліни в збройних силах Білорусі, оскільки білоруські військові «масово починають писати рапорти на звільнення і ніхто не хоче воювати проти України».

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» ( так Росія називає своє військове вторгнення), у Генштабі ЗСУ повідомляли, що неможливо повністю виключити фактичне залучення військ Білорусі до війни РФ в Україні.

16 квітня у Генеральному штабі ЗСУ знову заявили, що зберігається загроза ракетних ударів як з території Білорусі, так і Росії по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України.