Британська розвідка: Росія не змінила кінцеву мету щодо України

Розвідка Великої Британії заявляє, що Росія не змінила кінцеву мету щодо України і прагне утвердити власне регіональне домінування та змусити Київ відмовитися від євроатлантичної орієнтації, при тому, що оперативний фокус Москви змістився на схід України.

За повідомленням, поширеним у твітері британським Міністерством оборони, російські війська продовжують передислокацію бойової й допоміжної техніки з Білорусі на схід України, у тому числі в місця поблизу Харкова і Сєвєродонецька.

Російська артилерія продовжує завдавати ударів по українських позиціях на сході країни, де Росія планує відновити наступальну активність, додали в розвідці.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія продовжує переміщувати свої військові підрозділи на територію України з Курської, Брянської і Воронезької областей.