Росія продовжує переміщувати війська в Україну, готує десантну морську операцію – Генштаб

Росія продовжує переміщувати свої військові підрозділи на територію України з Курської, Брянської і Воронезької областей, повідомив вранці 17 квітня Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, за даними Генштабу, на Донецькому і Таврійському напрямках російські війська продовжували завдавати авіаційних ударів по Маріуполю, проводили штурмові дії в районі морського порту. «Ведеться підготовка підрозділів 810-ї і 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додали, що підрозділи збройних сил РФ, які перебувають на українській території, «мають значні проблеми із забезпеченням». «Водночас – змогли накопичити значні запаси боєприпасів. У підрозділах окупантів, що перебувають на лінії безпосереднього зіткнення, росте невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить із ладу, якість пального, що постачається, і харчування», – йдеться в повідомленні.

На Сіверському напрямку, за даними Генштабу, зберігається ймовірність ракетних ударів і здійснення артилерійських обстрілів із території Росії по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській і Сумській областях.

На Слобожанському напрямку змін у складі й положенні сил РФ не відзначають. «Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова та обстріли його житлових районів», – кажуть у штабі.

«На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій. За наявною інформацією, у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участю представників ФСБ Росії, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій», – йдеться в повідомленні.

На Волинському і Поліському напрямках, за даними Генерального штабу, російські війська активних дій не проводили, визначені підрозділи збройних сил Білорусі «продовжують виконувати завдання» з прикриття українсько-білоруського кордону на територіях Брестської та Гомельської областей.

«На тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство і насильницькі дії з боку російських військовослужбовців стосовно цивільного населення. Ці дії заохочуються їх військовим командуванням», – йдеться в повідомленні.

На території Донецької і Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили десять атак російських військ, знищили 15 танків, 24 одиниці броньованої та десять одиниць автомобільної техніки, а також три артилерійські системи противника, повідомили у Генштабі.