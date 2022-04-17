Росія продовжує переміщувати війська в Україну, готує десантну морську операцію – Генштаб

Росія продовжує переміщувати свої військові підрозділи на територію України з Курської, Брянської і Воронезької областей, повідомив вранці 17 квітня Генеральний штаб Збройних сил України.
Крім того, за даними Генштабу, на Донецькому і Таврійському напрямках російські війська продовжували завдавати авіаційних ударів по Маріуполю, проводили штурмові дії в районі морського порту. «Ведеться підготовка підрозділів 810-ї і 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється», – йдеться в повідомленні.
У Генштабі ЗСУ додали, що підрозділи збройних сил РФ, які перебувають на українській території, «мають значні проблеми із забезпеченням». «Водночас – змогли накопичити значні запаси боєприпасів. У підрозділах окупантів, що перебувають на лінії безпосереднього зіткнення, росте невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить із ладу, якість пального, що постачається, і харчування», – йдеться в повідомленні.
На Сіверському напрямку, за даними Генштабу, зберігається ймовірність ракетних ударів і здійснення артилерійських обстрілів із території Росії по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській і Сумській областях.
На Слобожанському напрямку змін у складі й положенні сил РФ не відзначають. «Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова та обстріли його житлових районів», – кажуть у штабі.
«На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій. За наявною інформацією, у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участю представників ФСБ Росії, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій», – йдеться в повідомленні.
На Волинському і Поліському напрямках, за даними Генерального штабу, російські війська активних дій не проводили, визначені підрозділи збройних сил Білорусі «продовжують виконувати завдання» з прикриття українсько-білоруського кордону на територіях Брестської та Гомельської областей.
«На тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство і насильницькі дії з боку російських військовослужбовців стосовно цивільного населення. Ці дії заохочуються їх військовим командуванням», – йдеться в повідомленні.
На території Донецької і Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили десять атак російських військ, знищили 15 танків, 24 одиниці броньованої та десять одиниць автомобільної техніки, а також три артилерійські системи противника, повідомили у Генштабі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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