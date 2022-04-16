«Схеми» ідентифікують загиблих моряків на крейсері «Москва», хоча в РФ заявляли про «повну евакуацію екіпажу» 

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера «Москва» «повністю евакуйований», журналісти «Схем» (Радіо Свобода) почали ідентифікацію загиблих російських моряків зі складу екіпажу. Зокрема, вже вдалося встановити особу одного загиблого мічмана «Москви» – Івана Вахрушева, який служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля. Військове командування РФ досі не спростувало та не уточнило свою заяву від 14 квітня, в якій стверджувалося, що всі члени екіпажу вижили.

Загиблий – мічман Іван Вахрушев. «Схеми» знайшли пост у соціальній мережі «Одноклассники» жінки на ім’я Варвара Вахрушева . Вона повідомила, що її чоловік, загинув під час «виконання своїх обов’язків». На фото чоловік, одягнений в офіцерську форму Військово-морських сил РФ з погонами мічмана.

Користувач «Вконтакте» на прохання «Схем» (Радіо Свобода) звернувся до Варвари Вахрушевої, яка підтвердила, що її чоловік загинув в результаті затоплення крейсера «Москва». При цьому обставин загибелі Вахрушева дружині не повідомили. «Тіло його знайшли. Повідомили у четвер (14 квітня – ред.)».

З її слів, Вахрушев служив у бойовій частині номер п’ять, яка відповідає за експлуатаційну безпеку корабля.

За словами жінки, 27 членів екіпажу «Москви» пропали безвісти. Мічману «Москви» Івану Вахрушеву був 41 рік. Він родом із села Нічкіно Сарапульського району Удмуртської республіки.

14 квітня в Міністерстві оборони РФ повідомили, що на крейсері «здетонував боєприпас», він отримав «серйозні пошкодження», але при цьому «екіпаж повністю евакуйований».



16 квітня головнокомандувач військово-морським флотом РФ Микола Євменов повідомив, що особовий склад крейсера «Москва» перебуває в окупованому Севастополі. За його словами, офіцери, мічмани та матроси продовжуватимуть службу.



Кадри зустрічі Євменова нібито з екіпажем «Москви» були опубліковані у телеграм каналі Міноборони РФ.



Про ракетний обстріл «Москви» і пожежу на борту українська сторона заявила ввечері 13 квітня. У ніч проти 14 квітня факт пожежі визнало Міноборони Росії. Вдень 14 квітня і Пентагон, і російська сторона заявили, що крейсер на плаву.

Згодом російське Міноборони заявило, що під час буксирування в порт у штормову погоду крейсер втратив стійкість і затонув. Влада Росії заявила, що корабель затонув після пожежі, внаслідок якої детонували боєприпаси на борту. Про причини цієї пожежі Росія не повідомляла.

Міноборони Росії стверджує , що екіпаж – це кілька сотень людей – був евакуйований на інші кораблі.

Раніше високопоставлений представник Міністерства оборони США на умовах анонімності заявив, що флагман російського Чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва» затонув 14 квітня внаслідок влучання двох українських ракет.