Прокуратура оголосила підозру російському танкісту, якого ідентифікували «Схеми»

Броварська окружна прокуратура оголосила підозру військовослужбовцю Російської Федерації Сергію Штайнеру, який кинув танк в селі Лук’янівка на Київщині, рятуючись під час контрнаступу українських військових. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438). Раніше цього військового ідентифікували «Схеми» (Радіо Свобода) завдяки знайденій в його танку медичній книжці, яку отримали у своє розпорядження журналісти.

«Схеми» оприлюднили розслідування 28 березня. У цей же день, на підставі цих даних, прокурори зареєстрували кримінальне провадження. Офіційне слідство встановило, що в період з 9 по 28 березня Сергій Штайнер – заступник командира роти по озброєнню військової частини №12128, яка розташована у селищі Тоцьке-2 Оренбурзької області, вчиняв злочини на території України.

Як повідомили «Схемам» у Броварській окружній прокуратурі, цей військовослужбовець РФ, «перебуваючи на території окупованого представниками підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації села Лук’янівка Броварського району Київської області, користуючись своїми владними повноваженнями та можливостями, надавав злочинні накази підлеглим військовослужбовцям ЗС РФ щодо жорстокого поводження з цивільним населенням вказаного населеного пункту, незаконним присвоєнням та знищенням їх майна, та вчинення інших дій, що порушують закони та звичаї війни».

За даними слідства, один із жителів Лук’янівки повідомив про те, що Штайнер віддав наказ незаконно забрати у нього, зокрема, мобільний телефон та бензиновий генератор. Він же свідчив правоохоронцям про те, що був пошкоджений його будинок та знищений автомобіль (згідно з його словами, машину переїхали танком, – ред.).

За даними прокуратури, Штайнер залишив територію Броварського району Київської області разом з іншими підрозділами ЗС РФ.

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5 квітня цьому російському військовослужбовцю заочно оголосили підозру.

Раніше у Київській обласній прокуратурі пояснювали, що ідентифікація військовослужбовців РФ в Україні відіграє ключову роль для офіційного слідства. Встановлення особи дозволяє правоохоронним органам притягувати їх до кримінальної відповідальності за скоєні злочини, та, наприклад, оголошувати у міжнародний розшук.

У прокуратурі пояснюють: у випадку, якщо військовослужбовець армії РФ не причетний до вчинення злочинів проти мирних людей, інформація про факт його перебування на території України буде зафіксована та використана слідством для встановлення обставин інших воєнних злочинів.

У прокуратурі також зазначають, що всі громадяни, евакуйовані з території Київської області через військову агресію РФ, можуть допомогти у фіксуванні цих злочинів.

Тих, хто внаслідок військової агресії отримали тілесні ушкодження, чиї близькі родичі або члени сім’ї загинули, в кого пошкоджено або зруйновано майно, просять звертатися до уповноважених прокурорів і передавати цю інформацію, у тому числі фото/відео матеріалів про злочини військових РФ.

За такими телефонами, зокрема:

097-053-04-65 Іващенко Сергій Анатолійович;

097-838-31-87 Павлюк Олена Володимирівна;

050-107-66-75 Ковальов Сергій Валерійович.

Звертатися також закликать службових та посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, представників установ і організацій, які володіють відповідною інформацією та документами, які фіксують факти воєнних злочинів.

Потерпілі, які надають свідчення, зазначають у відомстві, матимуть можливість на правосуддя та компенсацію втрат за рахунок воєнних злочинців.